Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati

“Il sistema del TPL in Puglia deve rispettare i lavoratori del settore”

Barletta - mercoledì 24 settembre 2025 10.09 Comunicato Stampa
Ieri mattina l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha incontrato i rappresentati sindacali di FILT Cgil Puglia, FIT Cisl Puglia, Uil Puglia e Uil Trasporti, Faisa Cisal, UGL FNA, USB Trasporti, CONF.A.I.L. per illustrare approfondimenti e modifiche apportate al Piano Triennale dei Servizi (PTS) del trasporto pubblico locale 2024-2026. Si tratta del documento di programmazione che ridisegna il trasporto pubblico su gomma della Regione Puglia, adottando un modello che ha come elemento portante sei Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) provinciali e uno di carattere regionale, razionalizza l'offerta dei servizi TPL su gomma e ferro sul territorio pugliese, aggiorna i servizi minimi di trasporto pubblico locale regionale e ridetermina i relativi costi standard.

Presenti all'incontro il direttore del Dipartimento regionale Mobilità, Vito Antonio Antonacci, i dirigenti della Sezione TPL e Intermodalità, Carmela Iadaresta, e del Servizio Contratti di Servizio e TPL, Giuseppe Merra, e due dei redattori del Piano, l'ing. Stefano Ciurnelli, project manager e coordinatore tecnico scientifico del Piano Regionale dei Trasporti e dei Servizi della Regione Puglia, e il prof. Giorgio Matteucci della Sapienza Università di Roma.

Come assicurato lo scorso 18 luglio in sede di avvio della conferenza di servizio, finalizzata all'approvazione del PTS, da parte dell'Assessorato c'è stata piena apertura a confrontarsi con gli stakeholder, in particolare Province e sindacati, che avevano sollevato osservazioni, perplessità e critiche nei confronti del documento. Da questi confronti è scaturita una revisione del Piano, i cui elementi principali sono stati presentati oggi ai sindacati.

L'attenzione si è concentrata sulla clausola sociale che prevede una piena tutela dei diritti dei lavoratori, già presente nel PTS, e sulla necessità di essere ancora più determinanti a difesa dei posti di lavoro, dei salari e anche della sede di lavoro. Condividendo tale necessità, la Regione ha dato la disponibilità, attraverso la creazione di un protocollo partecipativo tra tutti i soggetti coinvolti, a sottoscrivere un bozza di accordo sindacale che dovrà essere recepita negli atti conseguenti all'approvazione del PTS.

"Il Piano Triennale dei Servizi è un atto programmatorio fondamentale che deve chiudere il suo iter a breve – ha detto l'assessore Debora Ciliento -, in modo da avere il tempo di mettere a punto gli altri atti consequenziali e attuativi della riforma del trasporto pubblico locale su gomma. L'attenzione nei confronti dei lavoratori e delle loro tutele è massima. Con il PTS puntiamo a efficientare il sistema di trasporto in Puglia e solo un sistema che rispetta i lavoratori può essere efficiente e soddisfare pienamente le esigenze dei cittadini."
