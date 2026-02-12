Voto
Referendum giustizia, incontro di formazione e informazione promosso dal Circolo PD Barletta

Appuntamento questo pomeriggio alle 18.30 in via Milano, 1

Barletta - giovedì 12 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Il Partito Democratico, in collaborazione con i Giovani Democratici di Barletta, organizza un incontro di formazione ed informazione dedicato ad iscritti e simpatizzanti, nell'ambito del percorso di mobilitazione nazionale a favore del No al referendum per la separazione delle carriere dei magistrati. L'iniziativa, afferma il segretario cittadino avv. Cosimo D. Bruno, intende offrire un momento di analisi e confronto sui contenuti del referendum, con particolare attenzione alle implicazioni per il sistema giudiziario e democratico del Paese. All'incontro interverranno il segretario regionale PD Puglia nonché consigliere regionale Domenico De Santis e l'avv. Cinzia Capano in rappresentanza del Comitato per il No al referendum. Le conclusioni saranno affidate all'on. Marco Lacarra (membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati).

Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 18.30 Via Milano 1, Barletta – Circolo PD
  • Referendum sulla giustizia
