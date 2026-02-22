Politica
Referendum e riforma della magistratura, a Barletta confronto pubblico sulle ragioni del “No”
Lunedì 23 febbraio, nella Chiesa di San Michele, incontro promosso da Etica&Politica e dal Comitato per il “No” con Francesco Messina e Luigi Antonucci
Barletta - domenica 22 febbraio 2026 12.30 Comunicato Stampa
Un momento di confronto pubblico sui temi della giustizia e della democrazia costituzionale. Lunedì 23 febbraio, alle 18.30, nella Chiesa di San Michele (via Cialdini n. 58) a Barletta, si terrà l'incontro dal titolo "Referendum e riforma della magistratura. Le ragioni del No", promosso dall'associazione Etica&Politica e dal Comitato per il "No" di Barletta.
A dialogare saranno Francesco Messina, consigliere della Corte d'Appello di Lecce, e Luigi Antonucci, socio fondatore di Etica&Politica.
L'iniziativa intende offrire strumenti di analisi e riflessione critica sulla riforma della magistratura oggetto di referendum, approfondendone gli effetti sull'equilibrio dei poteri, sulla Costituzione e sul funzionamento della giustizia.
L'incontro è aperto alla cittadinanza.
