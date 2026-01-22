Voto
Referendum Giustizia: a Barletta l'incontro pubblico sulle "Ragioni del Sì"

Si svolgerà sabato 24 gennaio al Circolo Unione

Barletta - giovedì 22 gennaio 2026
In vista del referendum che il 22 e 23 marzo chiamerà i cittadini a esprimersi sulla riforma costituzionale che incide sull'organizzazione della magistratura introducendo la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, a Barletta sabato 24 gennaio 2026 alle ore 17 si terrà un incontro pubblico su "Le ragioni del Sì" presso il Circolo Unione in viale Giannone 7/9.

Dopo i saluti istituzionali dei parlamentari di Forza Italia sen. Dario Damiani, on. Mauro D'Attis, on. Davide Bellomo e del consigliere regionale Marcello Lanotte, del sindaco di Barletta Cosimo Cannito e del presidente del Circolo Unione Biagio Capacchione, relazioneranno sul tema oggetto del Referendum Giustizia l'avv. Giuseppe Cioce, presidente locale del Comitato nazionale Cittadini per il Sì, l'avv. Adamo Logrieco, vicepresidente nazionale AIGA, l'avv. Giangregorio Depascalis, presidente della Camera Penale di Trani e il dottor Carlo Dibello, consigliere Tar Puglia-Bari. Modera l'incontro il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Michele De Feudis. La cittadinanza è invitata a partecipare.
