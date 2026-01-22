Referendum Giustizia: a Barletta l'incontro pubblico sulle "Ragioni del Sì"

In vista del referendum che il 22 e 23 marzo chiamerà i cittadini a esprimersi sulla riintroducendo la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, a Barletta sabatoalle ore 17 si terrà un incontro pubblico su" presso il Circolo Unione in viale Giannone 7/9.Dopo i saluti istituzionali dei parlamentari di Forza Italia sen. Dario Damiani, on. Mauro D'Attis, on. Davide Bellomo e del consigliere regionale Marcello Lanotte, del sindaco di Barletta Cosimo Cannito e del presidente del Circolo Unione Biagio Capacchione, relazioneranno sul tema oggetto del Referendum Giustizia l'avv. Giuseppe Cioce, presidente locale del Comitato nazionale Cittadini per il Sì, l'avv. Adamo Logrieco, vicepresidente nazionale AIGA, l'avv. Giangregorio Depascalis, presidente della Camera Penale di Trani e il dottor Carlo Dibello, consigliere Tar Puglia-Bari. Modera l'incontro il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Michele De Feudis. La cittadinanza è invitata a partecipare.