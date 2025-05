Referendum 8 e 9 giugno, un'iniziativa promossa dal Partito Democratico

Oggi 15 maggio 2025, ore 18:00 in Via Milano 1 a Barletta una iniziativa pubblica sul referendum del 8 e 9 giugno, per difendere diritti, dignità e partecipazione democratica.Introduce:Benedetto Messinese – Segretario Giovani Democratici BarlettaModera:Cosimo D. Bruno – Segretario PD BarlettaDialogano:Gigia Bucci – Segretaria Regionale CGIL PugliaDomenico De Santis – Segretario Regionale PD PugliaVotiamo SÌ per cambiare l'Italia