Referendum 2025: scarsa affluenza anche a Barletta

Powered by

Al momento i dati del Ministero dell'Interno parlano di una massiccia diserzione delle urne da parte degli aventi diritto, con una percentuale sull'affluenza ferma al momento al 22,41 % (dato nazionale), con trend leggermente in crescita rispetto al dato delle ore 12, che ha fatto registrare il 7,41%, e a quello delle 19, quando la percentuale dei votanti aveva raggiunto appena il 16,16%.

Affinchè il voto sui quesiti referendari sia valido bisogna raggiungere una percentuale di votanti del 50% + 1.

Scarsa l'affluenza alle urne anche a Barletta, che ha fatto registrare numeri leggermente inferiori rispetto al dato nazionale, con il 6,82% alle ore 12, il 13,76% alle ore 19, per poi chiudere alle ore 23 con il 21,45%.

Dati, come già detto, lievemente inferiori alle percentuali nazionali, e di poco superiori a quelle della Regione Puglia, che alle 12 facevano registrare un'affluenza ai seggi del 6,19%, alle 19 appena il 12,20 , per poi assestarsi in serata sul 20,15%.

La maggiore affluenza si è avuta in Toscana (29,99%), Emilia Romagna (28,76%), e Piemonte (27,13%).

Le regioni dove viceversa più scarsa è risultata l'affluenza al voto sono al momento Sicilia (16,42%), Calabria (16,23%) e Trentino Alto Adige (16,13%).

Si sono chiusi alle ore 23 di ieri sera - e riapriranno oggi dalle ore 7 alle ore 15 - i seggi per i cinque quesiti referendari (quattro sulla legislazione sul lavoro e uno sulla cittadinanza) previsti per le giornate del 8 e 9 giugno 2025.