Questione dune e Jova Beach, la solidarietà del Movimento 5 Stelle a Legambiente

La nota del responsabile territoriale Luca Savella

Barletta - lunedì 18 agosto 2025 18.21
«Legambiente Barletta è un patrimonio della nostra città: donne e uomini volontari che si impegnano concretamente per la tutela dell'ambiente, del mare e del verde. L'impegno che quotidianamente e silenziosamente mette a disposizione della collettività è prezioso e fondamentale. I cittadini dovrebbero esserne grati». Così il responsabile territoriale del Movimento 5 Stelle

La politica, per sua natura, dovrebbe essere in grado di trovare soluzioni: non può e non deve denigrare il lavoro di tante persone che, da volontarie, si dedicano con costanza e serietà a perseguire obiettivi concreti. Obiettivi che spesso la politica non riesce a raggiungere. E invece, in queste ore, leggiamo accuse ingiuste: una campagna denigratoria contro un "uccellino", usato come pretesto per attaccare un'associazione. Pur riconoscendo l'importanza di eventi come il Jova Beach Party, è indispensabile che si cerchino alternative sostenibili attraverso il dialogo, il confronto e la collaborazione, piuttosto che attraverso la denigrazione. La vera sfida della politica locale è questa: tutelare l'ambiente favorendo al tempo stesso il turismo. Chi ci amministra lo faccia, sempre se ne è capace! Al circolo cittadino di Legambiente e al suo presidente Lello Corvasce la solidarietà del Gruppo Territoriale MoVimento 5 Stelle Barletta».
