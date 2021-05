Puglia: arriva il countdown verso la zona bianca

I dati incoraggianti che riguardanoe anche la città di, ci dimostrano come l'incidenza settimanale sia ormai intorno ai 50 casi al giorno ogni 100mila abitanti, ed è proprio questa una delle richieste fondamentali per rientrare nel colore bianco, con l'aggiunta del criterio delle tre settimane consecutive.Insomma, inizia per la Puglia un countdown verso. Se i contagi Covid continueranno a calare, dal 14 giugno in Puglia potrebbe avvenire lo slittamento di colore.Ancora tre settimane per raggiungerla insieme alla Provincia di Trento, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte. Le cinque Regioni e la Provincia hanno infatti un'incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti, come formalizzerà domani la Cabina di regia di Istituto superiore di sanità e ministero alla Salute.