Proiezione dei cortometraggi del barlettano Arcieri: oltre 140 presenze

Francesco Arrivo, scenografo e docente, ideatore e coordinatore del cortometraggio Medea, che ha illustrato il percorso didattico degli studenti;

Vincenza Dinoia, protagonista di Medea;

Michele Piazzolla, produttore di Ombre nella Fede, con aggiornamenti sui futuri progetti sul territorio;

Gli attori del cast di Ombre nella Fede: Maria Schino, Gianni Fimiani, Luciano Cassatella, Paolo Emilio Cassandro e Rossella Gadaleta;

Charmelle Calabrese, costumista del cortometraggio, che ha illustrato il lavoro di ricerca e realizzazione dei costumi;

Sabino Rociola e Alessandra Ardito, che hanno sottolineato il valore del cinema, del teatro e della formazione e incoraggiato i giovani a valorizzare le proprie radici;

Vito Colucci, presidente Rotary Club di Barletta;

Lamacchia, presidente WEEC Puglia, che ha evidenziato la consolidata collaborazione con Arcieri e aggiunto: "La Puglia non è solo un territorio, ma uno stato d'animo".

Il 21 novembre si è svolta la proiezione speciale dei cortometraggi Medea e Ombre nella Fede, diretti da Giuseppe Arcieri presso Opera Omnia. L'evento ha registrato oltre 140 presenze per ciascuno spettacolo, con sale gremite e un pubblico entusiasta, confermando l'interesse crescente verso le iniziative culturali e cinematografiche sul territorio. La serata è stata moderata da Maria Assunta Paolillo e ha visto interventi di numerosi professionisti, attori, docenti e giovani protagonisti, sottolineando l'importanza del cinema, del teatro e della formazione culturale.Tra gli ospiti intervenuti:Momento di grande emozione è stata la partecipazione dei giovanissimi interpreti: Marco Antonio Nasca (7 anni), protagonista di entrambi i cortometraggi, e Arianna, Alessia e Anita Arcieri, piccole protagoniste di Ombre nella Fede.Giuseppe Arcieri si conferma ancora una volta come un esempio di passione, perseveranza e qualità, capace di trasmettere il suo impegno a tutti e di diventare per i giovani un autentico punto di riferimento.