Attualità
Proiezione dei cortometraggi del barlettano Arcieri: oltre 140 presenze
Una dimostrazione della grande passione del giovane regista
Barletta - mercoledì 26 novembre 2025 10.58 Comunicato Stampa
Il 21 novembre si è svolta la proiezione speciale dei cortometraggi Medea e Ombre nella Fede, diretti da Giuseppe Arcieri presso Opera Omnia. L'evento ha registrato oltre 140 presenze per ciascuno spettacolo, con sale gremite e un pubblico entusiasta, confermando l'interesse crescente verso le iniziative culturali e cinematografiche sul territorio. La serata è stata moderata da Maria Assunta Paolillo e ha visto interventi di numerosi professionisti, attori, docenti e giovani protagonisti, sottolineando l'importanza del cinema, del teatro e della formazione culturale.
Tra gli ospiti intervenuti:
Giuseppe Arcieri si conferma ancora una volta come un esempio di passione, perseveranza e qualità, capace di trasmettere il suo impegno a tutti e di diventare per i giovani un autentico punto di riferimento.
- Francesco Arrivo, scenografo e docente, ideatore e coordinatore del cortometraggio Medea, che ha illustrato il percorso didattico degli studenti;
- Vincenza Dinoia, protagonista di Medea;
- Michele Piazzolla, produttore di Ombre nella Fede, con aggiornamenti sui futuri progetti sul territorio;
- Gli attori del cast di Ombre nella Fede: Maria Schino, Gianni Fimiani, Luciano Cassatella, Paolo Emilio Cassandro e Rossella Gadaleta;
- Charmelle Calabrese, costumista del cortometraggio, che ha illustrato il lavoro di ricerca e realizzazione dei costumi;
- Sabino Rociola e Alessandra Ardito, che hanno sottolineato il valore del cinema, del teatro e della formazione e incoraggiato i giovani a valorizzare le proprie radici;
- Vito Colucci, presidente Rotary Club di Barletta;
- Lamacchia, presidente WEEC Puglia, che ha evidenziato la consolidata collaborazione con Arcieri e aggiunto: "La Puglia non è solo un territorio, ma uno stato d'animo".
