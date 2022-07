Come fare per prenotare il parcheggio

Cicli - Gratis

Ciclomotori e Motocicli - € 5 per veicolo

Autoveicoli e Caravan (fino a 5 persone) - € 15 per veicolo

Mini Bus (fino a 10 persone) - € 30 per veicolo

Bus (oltre 10 persone) - € 50 per veicolo

È tutto pronto per il Jova Beach Party 2022 a Barletta: per chi arriverà in città per partecipare al grande evento musicale è possibile prenotare in anticipo il parcheggio.Clicca su muvin.it , il sito per la prenotazione dei posti nelle aree a parcheggio dedicate al Jova Beach Party.Seleziona la data che ti interessa (30 luglio o 31 luglio) e l'area più idonea: disponibili parcheggi riservati per biciclette e motocicli, e due grandi parcheggi per automobili, bus e mini bus,(dedicato per chi proviene da nord, uscita consigliata SS16bis Barletta Sud) e(dedicato per chi proviene da sud, uscita consigliata SS16bis Boccadoro).Dopo l'acquisto riceverai via email il tuo biglietto d'ingresso in uno dei parcheggi dedicati all'evento.Navigando sul sito è possibile consultare laper raggiungere facilmente i parcheggi.Queste sono leLe tariffe sono giornaliere e nel caso di permanenza in città per entrambi in giorni, occorre effettuare due prenotazioni, una per ciascuna data. In entrambe le giornate i parcheggi apriranno alle ore 9.00. Potrai usufruire del servizio navetta incluso per raggiungere l'evento.È possibile in alternativa scaricare la app ufficiale del Jova Beach Party: cliccando su "Le spiagge" scegli Barletta e potrai conoscere tutti i dettagli legati alla tappa. Cliccando su "Come arrivare" sono presenti maggiori indicazioni, incluse le modalità di parcheggio.Prenota subito il tuo parcheggio su muvin.it