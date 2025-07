“Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi”, la cinquina dei romanzi finalisti

Annunciata la cinquina dei romanzi finalisti della decima edizione delrivolto agli autori esordienti nel campo della narrativa che da quest'anno gode anche dei, del(Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia) e dellaSono state 116 le opere prime (record di partecipazioni dalla nascita del premio), proposte dadi tutta Italia, lette e valutate dalla giuria degli esperti, presieduta quest'anno da, scrittore e vincitore della prima edizione del Premio, e composta da altre cinque personalità della cultura e dell'informazione.I romanzi finalisti, proposti dalle case editrici sono (in ordine alfabetico): "Ballata di Memmo e del Biondo", di Paolo Maccari (Elliot); "Macaco", di Simone Torino (Einaudi); "Patrilineare – Una storia di fantasmi", di Enrico Fink (Lindau); "Poveri a noi" di Elvio Carrieri (Ventanas); "Sconfina, Beatrice!" di Francesca Zammaretti (Agenzia Alcatraz)."Grammatica di un desiderio" di Vanessa Tonnini (Neri Pozza), ha invece ricevuto una menzione speciale dalla giuria degli esperti «per la capacità dell'autrice di raccontare, con grande delicatezza ed empatia e con uno stile assai vicino a quello dei "classici", una storia dolorosa, imbevuta di silenzi, paure e vergogna. A Vanessa Tonnini va inoltre il merito di aver riacceso i riflettori, con il suo luminoso romanzo d'esordio, sul ricordo del confino degli omosessuali alle Isole Tremiti durante il regime fascista».Toccherà ora alla giura popolare, composta da 40 lettori, decretare il vincitore al quale sarà riconosciuto un premio di 5.000 euro; ognuno degli altri quattro finalisti riceverà 2.000 euro, mentre un premio extra di 1.000 euro verrà corrisposto all'autrice del romanzo che ha ottenuto la menzione speciale.«A dieci anni dalla nascita del nostro premio, possiamo affermare che questo concorso non è solo un riconoscimento, ma una promessa mantenuta, un faro acceso sulla parola scritta che continua a illuminare talenti emergenti - dichiara il cavaliere del lavoropresidente della Fondazione Megamark –. Ai cinque autori finalisti va il mio più sincero augurio: che questo traguardo sia solo l'inizio di un cammino fatto di parole che lasciano il segno e di lettori che sanno ascoltare».«L'edizione di quest'anno è stata la più impegnativa per la Giuria – dichiara il presidente di Giuria,- Le opere in gara erano tantissime e molto valide. Non è stato facile escluderne alcune. La ricerca di voci nuove e coraggiose ha animato fin dall'esordio questo Premio e continua a farlo ormai da dieci anni. L'anno scorso è iniziato da qui il lungo e fortunato viaggio di Michele Ruol. Mi auguro che possa essere di buon auspicio per i cinque romanzi finalisti».Come lo scorso anno,in occasione del festival '42Gradi – idee sostenibili'; lo scrittoreguiderà gli autori in un dialogo a più voci insieme alla voce narrante dell'attore, tra interviste e racconti legati ai dieci anni di evoluzione del premio.Infine, la cerimonia disi terrà nella sede della Fondazione Megamark di Trani, nell'ambito delle manifestazioni della XXIV edizione de 'I Dialoghi di Trani', il prossimocon la conduzione di, showman e conduttore televisivo e radiofonico.Ilha visto la partecipazione, nelle passate edizioni, di quasi 600 titoli di scrittori esordienti provenienti da tutta Italia, affermandosi come uno dei premi letterari di riferimento del sud Italia.