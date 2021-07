Più di 30 persone senza fissa dimora vaccinate contro il Covid a Barletta

Ieri, le somministrazioni in collaborazione con Comune e Caritas

Sono 3.941.445 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino al pomeriggio di ieri in Puglia. Le dosi sono il 92.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 4.251.576.Più di 30 persone senza fissa dimora ieri sono stati vaccinati a Barletta con la collaborazione della Caritas e del Comune di Barletta. Le vaccinazioni sono state eseguite dai sanitari dell'hub coordinati dal dottor Sabino Falco. Le vaccinazioni proseguono come da piano regionale su tutti gli altri hub.