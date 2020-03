Paura e pregiudizio, a Barletta i negozi cinesi “pagano” il Coronavirus

(Non) «Va tutto bene»

Negozi deserti e proprietari dietro i banconi, in attesa di clienti che sembrano diminuire giorno dopo giorno. È il fotogramma di un momento tragico per l'intera economia del paese, ma che in città sta colpendo in particolar modo gli affari deiÈ sufficiente entrare in poche attività per constatare il numero di locali tanto ampi, quanto desolati. Qualcuno ha già deciso di abbassare le saracinesche, qualcun altro ha optato per non aprire di domenica mattina, come invece era consuetudine fare. Il, che pure ormai parla italiano e viaggia in Europa, pare non conoscere distinzioni tra le zone "rosse", "gialle" e "verdi" individuate dal Decreto ministeriale sulle misure urgenti di contenimento del contagio da«Dopo le feste di Natale è normale». Provava a spiegare così il calo delle vendite unasolo qualche settimana fa, prima che il virus arrivasse in Italia, ma quando il pregiudizio iniziava ad imperare. «È una situazione – continuava l'esercente – che si avverte maggiormente nelle città del nord». Sarebbe molto più critica la situazione dei ristoranti, secondo la testimonianza di un'altra negoziante. «Nei negozi di casalinghi va meglio», ci spiegava, mentre nella vicinae a. «Nel mio negozio – proseguiva la commerciante – non è cambiato molto, perché i clienti mi conoscono, sanno che vivo qui con la mia famiglia».Eppure,. Una storia che oggi sembra stia prendendo le pieghe di un finale funesto, creando indubbi danni all'economia delle comunità cinesi. Una storia, sulla quale spesso, nonostante tutto, i commercianti si limitano a commentare: «Va tutto bene».La soglia di attenzione del, dellae delleè altissima sull'intero territorio nazionale, nella consapevolezza di un inevitabile aumento dei numeri di contagiati che sembra stia già rilevando le criticità logistiche del nostro sistema sanitario. La, tuttavia, è ancora, contando solo 4 casi, presto messi in isolamento., inducendo i cittadini non solo ad adottare buoni comportamenti di prevenzione, ma anche a. Tra queste, quelle discriminatrici dettate dall'origine cinese del virus. No, non va tutto bene.