Palazzina Rechlin, potatura radicale per gli alberi di leccio antistanti

Riceviamo e pubblichiamo una lettera della responsabile cittadina di Italia Nostra, Luisa Filannino, sulla potatura degli alberi di leccio antistanti la palazzina ReichlinIn occasione dell'inaugurazione della restaurata Palazzina Reichlin si è notata la radicale potatura degli alberi di leccio antistanti. In relazione a codesti alberi, la Sezione di Italia Nostra di Barletta aveva presentato, in data 28 aprile 2024, all'Ufficio Ambiente del Comune di Barletta la scheda di segnalazione di albero monumentale per l'inoltro alla Regione Puglia, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.10, art.7.E' bene ricordare che questa legge tutela• gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensionipossono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;• gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico oculturale o a tradizioni locali.Dobbiamo purtroppo constatare l'arretratezza e l'incompetenza del Comune di Barletta, che mortifica le istanze dei cittadini e delle associazioni visto che non solo non sono mai stati valorizzati alberi di notevole valore storico-ambientale, ma si procede a manomettere gli stessi senza alcuna considerazione delle più elementari norme di buona conduzione del patrimonio arboreo. La Sezione di Italia Nostra continuerà a vigilare affinchè la richiesta di inserimento nell'Albo regionale giunga a buon fine.