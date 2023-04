Pagamento anticipato per il canone di locazione

L'Amministrazione comunale procederà al pagamento anticipato, in favore degli aventi diritto, dei contributi relativi al canone di locazione relativi all'annualità 2021, nelle more che la Regione Puglia trasferisca l'intero fondo regionale nelle casse comunali.La Giunta comunale ha infatti approvato, nella seduta odierna, la delibera con la quale conferma il summenzionato orientamento successivamente all'approvazione del corrente bilancio, in discussione nella seduta consiliare di domani, venerdì 7 aprile.Si ricorda in proposito che risultano assegnate al Comune di Barletta risorse finanziarie complessive pari € 2.138.763,98, alle quali va addizionato il cofinanziamento comunale corrispondente a € 344.886,68 per complessivi € 2.483.650,66. La graduatoria dei beneficiari è già stata approvata lo scorso 16 marzo con determina dirigenziale del competente settore, unitamente all'elenco degli esclusi. Il numero dei soggetti aventi diritto è pari a 1523, a fronte di 1582 domande pervenute.