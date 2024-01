Giunta comunale: varata la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026

Con delibera di giunta n.2/2024 dello scorso 19 gennaio, l'amministrazione comunale di Barletta guidata dal sindaco Cosimo Cannito ha varato la Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 che ora dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale entro il 15 novembre dell'anno in corso.La suddetta delibera di giunta segue fa seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello scorso 20 dicembre del DUP 2024-2026. Approvazione avvenuta, ricordiamo, con l'impegno da parte della giunta a recepire suggerimenti e proposte di integrazione da parte dei gruppi consiliari entro e non oltre lo scorso 3 gennaio.Tre sono state le proposte pervenute in giunta, e per la precisione da parte dei gruppi di Partito Democratico, Coalizione Civica e Noi Moderati.Le osservazioni del gruppo consiliare del PD hanno riguardato temi spesso sollevati negli ultimi consigli comunali come illa delicata(Area Raccolta rifiuti Ottimale) BAT/1 che riguarda il futuro ruolo di Bar.S.A. sul territorio, la manutenzione beni pubblici e decoro urbano,(Zona economica speciale per Mezzogiorno e Sardegna) unica, pari opportunità, ambiente, sicurezza e sostegno sociale.Il gruppo di Coalizione Civica invece si è più che altro soffermato su specifiche tematiche ambientali come, decementificazione e arresto del consumo di suolo. Maggiore attenzione è inoltre richiesta al riguardo di temi particolarmente cari a Coalizione Civica come diritto allo studio, politiche sociali e per la famiglia.Più articolate e variegate le proposte del gruppo di Noi Moderati che comunque pongono suggerimenti su un po' tutti gli ambiti amministrativi. Particolarmente degni di menzione tuttavia i passaggi sull'approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale), sule sulla sua manutenzione, sulla sicurezza in città, sulla mobilità urbana, sule sulla Zona 167.Secondo quanto scritto all'interno della Nota di Aggiornamento, molti dei temi indicati dalle osservazioni dei gruppi consiliari, sono già presenti all'interno del documento originario (DUP). Su altre tematiche l'amministrazione si è invece impegnata a tenere in considerazione i rilievi presentati dalle forze politiche in questione.