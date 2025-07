Ospedale Nord-Barese, Caracciolo: “Verifica progettuale avviata”

"La verifica progettuale per il Pfte del nuovo ospedale del Nord-Barese che sorgerà sul territorio di Bisceglie è stata avviata". Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo a margine della seduta della I commissione convocata per fare il punto della situazione."Nella precedente audizione - spiega Caracciolo - avevamo richiesto una maggiore collaborazione tra Asset Puglia, Rup e Asl Bt, tutti gli attori coinvolti nella realizzazione di quest'opera fondamentale per il territorio. Questa sollecitazione è stata accolta ed ora si sta lavorando con spirito di massima collaborazione. Secondo quanto emerso dalla seduta odierna, gli elaborati sono a disposizione del Cab di Asset che ha potuto quindi avviare la verifica progettuale, la cui chiusura è prevista entro i primi di agosto"."Contestualmente - prosegue il consigliere regionale - si attende la chiusura della conferenza di servizi, prevista entro il 16 luglio, e si proverà a comprendere la vicenda relativa ad una nuova istanza di compatibilità paesaggistica richiesta dalla sezione paesaggio della Regione Puglia. Dal canto suo, il consiglio comunale di Bisceglie si riunirà il 15 luglio per adottare la variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell'opera"."In sede di discussione - aggiunge Caracciolo - ho chiesto di tenere alta l'attenzione anche per quel che riguarda gli arredi e le attrezzature, aspetto da non sottovalutare per evitare di incorrere in nuovi intoppi"."Tra due settimane la commissione si riunirà nuovamente per verificare il rispetto dei tempi. Bisogna procedere con ritmi serrati per recuperare il ritardo accumulato ed evitare la perdita del finanziamento ex. art 20, vista la scadenza dell'accordo di programma prevista per il 22 dicembre prossimo".