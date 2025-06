Ospedale Nord-Barese, Caracciolo: “Emersi ritardi nel cronoprogramma, al lavoro per superare le problematiche”

"Dalla seduta odierna della I commissione sono emersi ritardi nel cronoprogramma dell'iter che porterà alla realizzazione del nuovo ospedale del Nord-barese nel territorio di Bisceglie". Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo a margine della seduta."Secondo il cronoprogramma iniziale - spiega Caracciolo - la gara d'appalto per la realizzazione dell'ospedale del Nord-Barese sarebbe dovuta arrivare entro la fine del mese di luglio. Problemi tecnici hanno impedito che ciò avvenisse e per questo motivo, Asset Puglia, Rup e Asl Bt si sono impegnate in commissione ad intervenire per superare ogni tipo di problematica"."Entrando nello specifico - prosegue il consigliere regionale - l'impegno assunto in commissione dal Rup è quello di chiudere la conferenza di servizi entro il 20 luglio. Asset si è, invece, impegnata, anche grazie ad una collaborazione proficua con Asl Bt e Rup, a chiudere la verifica progettuale entro gli inizi di agosto"."Per verificare questi aspetti e garantire una maggiore integrazione tra gli enti interessati, Asset Puglia, Rup e Asl Bt, abbiamo aggiornato la commissione al 30 giugno. Serve - conclude Caracciolo - proseguire in maniera rapida e serrata per scongiurare la perdita del finanziamento, vista la scadenza dell'accordo di programma prevista per il 22 dicembre prossimo".