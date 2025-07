Ospedale Nord Barese a Bisceglie, Caracciolo: “Conclusa positivamente la conferenza di servizi, la gara d’appalto entro settembre”

"L'iter per la realizzazione dell'ospedale del Nord Barese a Bisceglie prosegue, l'obiettivo è quello di arrivare alla pubblicazione della gara d'appalto entro settembre. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori interessati sta favorendo il raggiungimento di tale risultato". Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo a margine di un'audizione in I commissione convocata per fare il punto della situazione."Secondo quanto emerso dalla commissione - afferma Caracciolo - il 17 luglio si è conclusa positivamente la conferenza di servizi ed è in pubblicazione la determina. Contestualmente, Cab Asset sta procedendo con la verifica progettuale e dovrebbe redigere un primo rapporto entro la prima decade di agosto. Grazie ad una costante interlocuzione tra Cab Asset, Rup e progettisti, si dovrebbero superare tutti gli eventuali rilievi per arrivare alla validazione del progetto, si augura senza osservazioni, in tempo utile da permettere alla Asl, che sta già attivando le procedure, di bandire la gara d'appalto entro il mese di settembre"."Inoltre - aggiunge Caracciolo - come dichiarato dal rappresentante del comune di Bisceglie in commissione, il consiglio comunale si riunirà il 28 luglio per adottare la variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell'opera"."Dopo la pausa estiva, la commissione si riunirà nuovamente per fare il punto della situazione. L'auspicio - conclude il consigliere regionale - è che il clima di collaborazione tra Asset Puglia e Rup continui in modo proficuo anche in questo periodo feriale e porti, come dichiarato in commissione, a pubblicare nei tempi previsti la gara per la realizzazione di un'opera attesa e fondamentale per tutto il territorio"