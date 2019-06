8 foto Consegnate le chiavi dell'Orto Botanico, la Protezione civile avrà la sua sede a Barletta

Una struttura fantasma lasciata al degrado e al vandalismo ma mai dimenticata dalla città di Barletta, che ha sempre sperato in una sua riqualificazione, l'orto botanico non ha mai vissuto, per così dire, giorni felici. Fino a ieri mattina, quando è avvenuta la consegna delle chiavi dell'immobile a una sezione di Protezione civile della Regione Puglia e dei Vigili del fuoco. Un centro di approfondimento per la riduzione dei rischi e la diffusione delle buone pratiche in caso di calamità: sono solo alcuni degli obiettivi che la sezione assicurerà.La convenzione, stipulata fra il Comune di Barletta e la Regione Puglia, prevede che quest'ultima abbia a suo carico i costi di manutenzione, le utenze, la sorveglianza e la custodia.e finalmente metterà un punto a uno dei capitoli incompleti di Barletta. Almeno per sei anni, durata dei termini indicati dalla concessione. Alla consegna erano presenti il sindaco Cosimo Cannito, la dirigente del Comune di barletta Rosa Di Palma, il consigliere regionale e presidente del Comitato permanente Protezione Civile Puglia Ruggiero Mennea, il dirigente Sezione Protezione Civile Regione Puglia Antonio Mario Lerario e un referente dei Vigili del Fuoco.Con l'accordo, nasce un'unità di Protezione Civile che si occuperà dell'attività di volontariato, dello studio di nuovi sistemi applicati per il monitoraggio dei rischi in caso di calamità naturale e diffusione dello spirito condiviso dalla grande famiglia di Protezione civile - afferma il presidente del Comitato permanente. Coinvolgeremo tutta la città, in particolar modo le nostre scuole. Sono numerosi i cittadini che domandano come comportarsi in caso di sisma o alluvione. Anche da questa esigenza nasce l'idea che ieri abbiamo concretizzato. Ogni casa sarà più informata per potersi mettere a riparo in caso di emergenza. La struttura in Viale Marconi sarà un faro nel territorio provincialeQuesto provvedimento ci consente di sottrarre al degrado e ai vandali un patrimonio della comunità e di renderlo operativo offrendo servizi ai cittadini e un luogo idoneo a chi opererà per una funzione importante, anzi fondamentale, quale è la Protezione civile –. Si tratta di servizi che avranno una ricaduta importante non solo per la città ma per l'intero territorio a costo zero per il comuneI vigneti, gli alberi e il ponticciolo saranno la nuova cornice di un punto di riferimento per i cittadini e volontari. Spiacenti per i giovani vandali spesso a zonzo per la struttura!