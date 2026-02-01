La città
Ordinanze dell’Ufficio Traffico, divieti di sosta con rimozione per lavori in corso su via Leonardo da Vinci
Interventi a partire da domani
Barletta - domenica 1 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Si comunica che a partire da Lunedì 2 Febbraio (dalle ore 7,00 alle ore 17,00) fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata su Via Leonardo da Vinci (tratto da Via Palmitessa a Via Quasimodo). Il provvedimento dell'Ufficio Traffico nasce dalla necessità di permettere i lavori di allacciamento di tronchi fognari da parte dell'Acquedotto Pugliese.
Con un'altra ordinanza, per riparare una rottura di un tronco fognario, è istituito sempre dal 2 Febbraio sino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata su Via Vittorio Veneto (carreggiata direzione Sottovia di Via Andria da intersezione con Via Barbarisco).
