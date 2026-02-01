lavori manto stradale
lavori manto stradale
La città

Ordinanze dell’Ufficio Traffico, divieti di sosta con rimozione per lavori in corso su via Leonardo da Vinci

Interventi a partire da domani

Barletta - domenica 1 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Si comunica che a partire da Lunedì 2 Febbraio (dalle ore 7,00 alle ore 17,00) fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata su Via Leonardo da Vinci (tratto da Via Palmitessa a Via Quasimodo). Il provvedimento dell'Ufficio Traffico nasce dalla necessità di permettere i lavori di allacciamento di tronchi fognari da parte dell'Acquedotto Pugliese.

Con un'altra ordinanza, per riparare una rottura di un tronco fognario, è istituito sempre dal 2 Febbraio sino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata su Via Vittorio Veneto (carreggiata direzione Sottovia di Via Andria da intersezione con Via Barbarisco).
  • Lavori pubblici
Altri contenuti a tema
Via Foggia bloccata per lavori in corso. Aldo Musti: «Ventidue anni di attese non sono “tempi amministrativi”» Via Foggia bloccata per lavori in corso. Aldo Musti: «Ventidue anni di attese non sono “tempi amministrativi”» La nota dell'imprenditore barlettano
Lavori AQP su via Monfalcone, le indicazioni per la sosta auto Lavori AQP su via Monfalcone, le indicazioni per la sosta auto Intervento in partenza oggi
Al via i lavori di ristrutturazione della scuola elementare "Modugno" di Barletta Attualità Al via i lavori di ristrutturazione della scuola elementare "Modugno" di Barletta Il sindaco Cannito: "Segno di attenzione verso la scuola e lo sport"
Lavori tronco fognario via Giuseppe De Nittis angolo via XXIV Maggio, l’ordinanza dell’Ufficio Traffico Lavori tronco fognario via Giuseppe De Nittis angolo via XXIV Maggio, l’ordinanza dell’Ufficio Traffico Le indicazioni di palazzo di città
2 Avviato il programma di manutenzione delle aree giochi in città Avviato il programma di manutenzione delle aree giochi in città L'appello del sindaco Cannito: «È importante che tutti i cittadini  collaborino e avvisino la Polizia Locale in caso di atti vandalici
3 Via Foggia: in corso lavori per i nuovi cavi elettrici, «per ora asfalto provvisorio» Via Foggia: in corso lavori per i nuovi cavi elettrici, «per ora asfalto provvisorio» Le precisazioni dell'amministrazione comunale. «La posa dell’asfalto definitivo sarà effettuata al termine dei lavori, per evitare spreco di denaro pubblico»
Piano opere pubbliche, Lodispoto: «Chiesto il contributo dei sindaci, sarà frutto della più ampia condivisione con i territori» Attualità Piano opere pubbliche, Lodispoto: «Chiesto il contributo dei sindaci, sarà frutto della più ampia condivisione con i territori» La nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto
1 Scontro sul braccio di Barletta, Cannito: «Cittadini non ascoltati, informerò il ministro Salvini» Scontro sul braccio di Barletta, Cannito: «Cittadini non ascoltati, informerò il ministro Salvini» Il comunicato ufficiale dell'Autorità portuale smorza i toni, ma forse è solo pace apparente: critiche per gli archetti parapedonali
Il concerto per il Giorno della Memoria a Bari: in scena anche lo storico violino di Aushwitz
1 febbraio 2026 Il concerto per il Giorno della Memoria a Bari: in scena anche lo storico violino di Aushwitz
“Biblioteca vibes”: eventi e laboratori gratuiti alla biblioteca “Sabino Loffredo”
1 febbraio 2026 “Biblioteca vibes”: eventi e laboratori gratuiti alla biblioteca “Sabino Loffredo”
Ruggiero Passero (Per la Puglia): «Primo bando con salario minimo a 9 euro, segnale forte di attenzione ai diritti dei lavoratori»
31 gennaio 2026 Ruggiero Passero (Per la Puglia): «Primo bando con salario minimo a 9 euro, segnale forte di attenzione ai diritti dei lavoratori»
Farmacia territoriale di Barletta, lunghe attese per i farmaci: la denuncia di Marcello Lanotte
31 gennaio 2026 Farmacia territoriale di Barletta, lunghe attese per i farmaci: la denuncia di Marcello Lanotte
“L’oratorio è un luogo dove i talenti non si sotterrano, ma diventano bene comune”.
31 gennaio 2026 “L’oratorio è un luogo dove i talenti non si sotterrano, ma diventano bene comune”.
Dalle cronache del nostro territorio a storie di vita e coraggio, «l'omertà è il più grande nemico»
31 gennaio 2026 Dalle cronache del nostro territorio a storie di vita e coraggio, «l'omertà è il più grande nemico»
Barletta 1922: contro il Manfredonia forse la più importante prova di maturità
31 gennaio 2026 Barletta 1922: contro il Manfredonia forse la più importante prova di maturità
Riforma della magistratura: a Barletta un incontro pubblico di Rete Civica Barletta e Libera
31 gennaio 2026 Riforma della magistratura: a Barletta un incontro pubblico di Rete Civica Barletta e Libera
Volkswagen Barletta Marathon & Half Marathon: la città è pronta a correre
31 gennaio 2026 Volkswagen Barletta Marathon & Half Marathon: la città è pronta a correre
Barletta ottiene nuovi e importanti investimenti per il suo patrimonio culturale
30 gennaio 2026 Barletta ottiene nuovi e importanti investimenti per il suo patrimonio culturale
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.