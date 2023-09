Open day per assistenti bagnanti: alla Lega Navale di Barletta si parla di sicurezza in mare

Si è svolto lo scorso sabato alla Lega Navale di Barletta unl'incontro, proposto dal fiduciario FIN Salvamento Francesco Mastromauro, ha riunito i ragazzi che hanno lavorato quest'estate neglie nuovi aspiranti che si avvicinano per la prima volta a questo lavoro.Partner dell'iniziativa è la Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Puglia, che ha visto l'ampia disponibilità alla promozione dell'evento di, presidente della Lega Navale, e di Marcello Degennaro, Assessore allo Sport dell'Amministrazione Comunale di Barletta.Durante l'incontro sono stati riportati gli aggiornamenti per il rilascio del brevetto di assistente bagnante, una figura altamente specializzata che si forma nelle piscine del nostro territorio che può richiedere l'estensione attraverso attività di voga per operare in mare. Cruciale l'intervento del Dottor Eugenio Paladino, formatore IRC, che ha illustrato le procedure da attuare in caso di emergenza in spiaggia e in mare e che ha sottolineato come l'intervento dell'assistente bagnante debba essere tempestivo per poter salvare vite umane."È un lavoro bellissimo ma è un lavoro che non va sottovalutato. Nella versione più romantica accompagna i bagnanti in spiaggia, ma non è così., che deve essere in grado di intervenire per fare un buon lavoro di prevenzione. Deve saper usare tutti i dispositivi di protezione individuale e deve saperlo fare bene. Deve avere delle competenze che spaziano dalle manovre di primo soccorso all'uso del defibrillatore semiautomatico. Deve saper utilizzare tutte le sue conoscenze per salvare una vita umana" ha dichiarato il Dottor Eugenio Paladino.Una figura quella dell'assistente bagnante, quindi, che è cambiata nel corso del tempo e che si è caricata diA conclusione dell'evento, i ragazzi hanno raccontato le loro esperienze estive scatenando una riflessione collettiva sull'importanza di questa figura professionale negli stabilimenti balneari e su come possa influire in un percorso diperché, come riferisce il formatore provinciale FIN Francesco Mastromauro: "Il ragazzo con questo brevetto si mette in una funzione di crescita, perché quando ci si occupa degli altri si allontana da una visione puramente speculativa".L'augurio degli organizzatori è che questo evento possa ripetersi ogni anno e possa richiamare sempre più partecipanti.