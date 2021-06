Oltre 4mila vaccinazioni anti-Covid ieri nella Bat: 798 a Barletta

Sono 3.346.816 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino al pomeriggio di oggi in Puglia. Le dosi sono il 90.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 3.701.619.Nella giornata di giovedì sono state somministrate 4.282 dosi di vaccino su tutta la provincia Bat. In particolare solo ad Adndria sono state somministrate 1383 dosi mentre i vaccinati di Canosa sono stati 700, quelli di Barletta 798.