Oltre 1000 voti, i candidati consiglieri più suffragati a Barletta

A questa tornata elettorale sono ben 10 i candidati consiglieri comunali che hanno superato le 1000 preferenze. È stata di nuovo pioggia di consensi alle urne per, che si conferma la candidata più votata anche a queste elezioni amministrative, dopo il successo del 2018 . 1482 voti conquistati nella listaSecondo posto per il consigliere regionale, che raccoglie ben 1401 preferenze tra gli elettori barlettani. Segue il candidato ed ex consigliere comunaleDi seguito l'elenco dei candidati con più di 1000 voti:1482 voti - TUPPUTI ROSA (CON Barletta)1401 voti - CARACCIOLO FILIPPO (Partito Democratico)1270 voti - DIMONTE LUIGI (Barletta Popolare Scommegna sindaco)1266 voti - SPINAZZOLA ADELAIDE (Cantiere Puglia per Emiliano)1223 voti - CASCELLA ROSA (Partito Democratico)1154 voti – LANOTTE MARCELLO (Forza Italia)1133 voti - GORGOGLIONE GIANLUCA (Mino Cannito sindaco)1121 voti - DIPAOLA ROSALIA detta LISIA (Partito Democratico)1104 voti - PAOLILLO GIUSEPPE detto PINUCCIO (Partito Democratico)1093 voti - DICORATO RUGGIERO (Cantiere Puglia per Emiliano)