Oggi alle 16 convocato il consiglio comunale di Barletta

Ratifica delibera di G.C. n. 69 del 20/04/2023 di Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2023/2025 (Proposta n°67). Ratifica della delibera di G.C. n. 78 del 04/05/2023 di Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2023/2025 (Proposta n°68). Istituzione di una Commissione d'indagine art. 87 del Regolamento del Consiglio Comunale per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative relative ai lavori di soppressione dei passaggi a livello di via Andria e di via Vittorio Veneto (Proposta n°72).

Il Consiglio comunale di lunedì 12 giugno 2023, convocato alle ore 16 presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli (seconda convocazione l'indomani al medesimo orario), prevede il seguente ordine del giorno aggiuntivo.Si ricorda che l'ordine del giorno prevede, come unico punto, l'approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2022 (Proposta n°61)