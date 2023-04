Oggi a Bari la presentazione del libro "L'altra Puglia"

Nella giornata di oggi, mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 17.00, presso il palazzo del Consiglio regionale della Puglia, via Gentile 52 - Bari, si terrà ladi Ruggiero Maria Dellisanti e Annalisa Molfetta, Stilo Editrice.Saluti istituzionali di Anna Vita Perrone, Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale; introduce e modera Vito Lacirignola, Stilo Editrice; intervengono: Giovanna Amedei, Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi di Puglia; Ruggiero Maria Dellisanti e Annalisa Molfetta, autori del volume; Angelo Diana, Terre del Mediterraneo; Antonino Greco, presidente Archeoclub – Bari, A.P.S. "Italo Rizzi".La pubblicazione è inserita nella linea editoriale "Leggi la Puglia", in cui confluiscono tutte le pubblicazioni del Consiglio Regionale della Puglia realizzate con il coordinamento della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.L'obiettivo della linea editoriale, approvata con delibera n. 151/2018 dell'Ufficio di Presidenza, è quello di valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni, il suo patrimonio culturale, nonché l'Istituzione consiliare stessa.Tutte le pubblicazioni sono edite, oltre che in formato cartaceo,sul sito di Teca del Mediterraneo, la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia. Si assicura così la condivisione e la fruibilità dei contenuti ad un ampio pubblico. Il Consiglio regionale della Puglia contribuisce ad arricchire il catalogo delle biblioteche del territorio pugliese, omaggiando le copie cartacee.L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività culturali di "Teca del Mediterraneo". La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l'accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.L'evento sarà anche trasmessoL'opera vuole far conoscere aspetti attualmente poco noti della regione raccontando un'altra Puglia, poco conosciuta. Un territorio apprezzato prevalentemente per le coste, i beni culturali e i borghi ha, infatti, un patrimonio di grande bellezza naturalistica. Il testo è suddiviso in tre sezioni: Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto; per ognuna è stato realizzato un percorso narrativo costituito da tre racconti corredati da brevi approfondimenti che permettono di conoscere le caratteristiche dei luoghi, efficacemente illustrate con immagini della tradizione pittorica pugliese, La traduzione in lingua inglese rende questo volume fruibile anche ai cittadini stranieri che, sempre più numerosi, visitano il territorio pugliese.Ruggiero Maria Dellisanti è nato e vive a Barletta. Geologo, già docente di Geografia economica e turistica, ha coniugato la professione con l'insegnamento, riuscendo a divulgare l'ambiente e il territorio attraverso numerosi articoli, saggi, racconti, poesie e romanzi. I suoi studi e le sue ricerche hanno rappresentato la base per la riscoperta geologica, ambientale e turistica del fiume Ofanto, attraverso la pubblicazione di due saggi e di una guida turistica sul Parco Regionale del fiume Ofanto. Ha partecipato a diversi concorsi letterari giungendo in posizioni apicali. Per il meritevole contributo fornito alla tutela dell'ambiente in Puglia, tramite la scoperta di un importante gruppo di sei ipogei carsici rinvenuti nel territorio di Minervino Murge, ha ricevuto dall'Accademia Pugliese delle Scienze una targa di riconoscimento, e dall'assessore all'Ambiente della Regione Puglia un encomio formale, con l'iscrizione, a suo nome, degli ipogei scoperti nel catasto regionale delle cavità carsiche. Per la meritoria attività nella diffusione di cultura, conoscenza e coscienza ambientale, soprattutto verso le nuove generazioni, ha ricevuto dal Capo dello Stato l'onorificenza di Cavaliere (2000) e di Commendatore (2009) dell'Ordine al Merito della Repubblica.Annalisa Molfetta vive e lavora in provincia di Foggia. Dopo la laurea in Lettere e la specializzazione in Filologia, collabora con la Stilo Editrice di Bari, concentrandosi sulla letteratura meridionale (Cinque novelle di Federico De Roberto, 2011), su alcuni momenti poco conosciuti della storia antica (Giudei in guerra. Alle origini della questione ebraica, insieme a Giovanni Narracci, 2012) e sulla valorizzazione del territorio pugliese tramite alcune guide storico-naturalistiche (Il parco rupestre di Lama d'Antico, insieme a Giovanni Narracci, 2012; Monti Dauni. Itinerari tra borghi e natura, 2015). Nel 2017, il romanzo inedito Lo scrigno delle cicale, riguardante il confino alle Isole Tremiti degli omosessuali durante il regime fascista, vince il premio 'S'Illumina - Nuove opere' indetto dalla Siae e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nel 2020 comincia a lavorare nell'ambito dell'editoria scolastica: riveste il ruolo di curatrice di volumi di narrativa della collana Il Giardino di Marcel della casa editrice Simone Per La Scuola, realizza i materiali utili alla didattica digitale integrata e collabora alla redazione di libri di testo per la scuola secondaria di primo grado.