Nuovo comando dei Vigili del Fuoco della Bat, c'è la svolta

Si è concluso con esito positivo l'iter progettuale, il reperimento dei fondi e autorizzativo finalizzato alla realizzazione del nuovo Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani, che sorgerà all'interno del compendio demaniale denominato "ex mattatoio", sito nel Comune di Barletta.In data 22 Luglio 2025 è stato pubblicato, sul supplemento TED della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il bando di gara per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo insediamento operativo. Grazie alla sinergia tra le Istituzioni coinvolte è stato possibile fissare questo primo traguardo fondamentale per la prosecuzione delle attività che porteranno alla realizzazione del nuovo Comando."Un sentito ringraziamento è rivolto alla Prefettura di Barletta Andria Trani, al Commissario dell'Opera, Ing. Placido Migliorino, all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, alla Regione Puglia, alla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Puglia, il cui costante impegno ha reso possibile questo importante passo in avanti".