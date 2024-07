Nuova piastra oncoematologica Barletta, Caracciolo: «A disposizione tutti gli 8,9 milioni di euro dei fondi ex art. 20»

"Per la realizzazione della nuova piastra oncoematologica dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta, grazie all'intervento della Regione Puglia, la Asl Bt potrà utilizzare tutti gli 8,9 milioni di euro di finanziamento ex art.20". Così il consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo al termine della seduta congiunta delle commissioni bilancio e sanità."Secondo quanto emerso dalla commissione – spiega Caracciolo – grazie all'intervento della Regione Puglia che ha indirizzato altri fondi per coprire le spese destinate all'acquisto di apparecchiature, all' ammodernamento e alla rifunzionalizzazione dell'ospedale "Dimiccoli", la Asl Bt potrà utilizzare gli 8,9 milioni di euro di finanziamento ex art. 20 interamente per la realizzazione della piastra che sorgerà sugli spazi esterni al nosocomio barlettano nella zona limitrofa all'ingresso dedicato agli uffici amministrativi con un estensione di 2500 metri quadrati. All'interno della nuova struttura ospedaliera ci saranno 16 posti letto di oncologia, 20 di ematologia, 30 poltrone di infusione oncologiche, 12 poltrone di infusione ematologiche, 4 sale per i trapianti (a fronte delle attuali due), 4 ambulatori e 2 ampie sale di attesa. Con la nuova piastra oncoematologica inoltre – aggiunge il consigliere regionale – si passerà per le unità operative di oncologia e di ematologia, dagli attuali 700 metri quadrati a 1200 metri quadrati con la disponibilità di spazi per organizzare in a maniera più funzionale tutte le attività di cura e assistenza"."Entro fine agosto verrà pubblicato il bando di progettazione di un'opera che andrà a rafforzare la vocazione oncologica del "Dimiccoli". Continuiamo a lavorare – conclude Caracciolo – per fornire alla comunità della Bat un'assistenza sanitaria pari a quelle che sono le legittime aspettative della popolazione".