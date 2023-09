Nuova caserma vigili del fuoco Bat, avvio lavori previsto per settembre 2024

Il cronoprogramma dei lavori per la caserma del Comando dei Vigili del fuoco della provincia di Barletta Andria Trani è stato l'argomento al centro dell'incontro, avvenuto questa mattina 5 settembre a Roma presso il Ministero, tra il senatore di Forza Italia Dario Damiani e il Sottosegretario alle Infrastrutture, il collega di partito on. Tullio Ferrante, coordinatore delle attività dei commissari straordinari alle opere pubbliche nelle regioni Basilicata, Campania, Molise e Puglia. Entro la fine del mese corrente l'approvazione del progetto esecutivo, a novembre 2023 la conclusione degli interventi di bonifica del terreno e avvio dei lavori previsto per settembre 2024: queste le tappe salienti dell'opera pubblica, finanziata con 16milioni 850 mila euro dal Ministero dell'Interno."I lavori scontano purtroppo anche i ritardi dovuti alla necessità di bonificare l'area sulla quale sorgerà la struttura, devastata da un incendio; ma, una volta superato questo passaggio propedeutico che, sollecitata l'Agenzia del Demanio che se ne è fatta carico, dovrebbe realizzarsi entro fine novembre prossimo, si potrà proseguire celermente con le procedure di gara. Realisticamente, l'avvio del cantiere è previsto tra un anno esatto, a settembre 2024" dichiara il senatore Damiani a conclusione dell'incontro con il Sottosegretario Ferrante. Il Ministero dell'Interno ha già affidato a uno studio di progettazione la stesura del progetto definitivo per la caserma dei Vigili del fuoco Bat, visionato oggi dal senatore Damiani; nel mese di ottobre prossimo, in data da definire con il Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso, tale progetto verrà presentato in Prefettura, alla presenza del Sottosegretario Ferrante e delle autorità del territorio. "Abbiamo infine affrontato, a margine dell'incontro, anche alcune questioni relative ai lavori per la riqualificazione del porto di Barletta, con l'impegno del Sottosegretario a monitorarne gli sviluppi, in sinergia con gli altri organi ed enti coinvolti", conclude il senatore Damiani.