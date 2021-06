Non solo AstraZeneca, anche il vaccino Jhonson&Jhonson solo a over 60

Dopo lo stop ad AstraZeneca, che stando alle indicazioni nazionali verrà utilizzato solo per gli over 60, arriva il limite anche per il monodose Janssen di Jhonson&Jhonson. A confermare la decisione della Regione Puglia è l'assessore regionale Pier Luigi Lopalco.Nei giorni scorsi in Puglia quasi tutte le Asl avevano organizzato open day per gli over 40, data la disponibilità di dosi di Janssen, ora invece arriva il dietrofront.Da domani quindi saranno somministrati agli under 60 soltanto i vaccini a mRna Pfizer e Moderna, mentre Janssen e AstraZeneca saranno destinati agli over 60. Come comunicato ieri, la novità vale anche per chi ha avuto una prima dose di AstraZeneca, e che quindi ora avrà una seconda di Pfizer o Moderna, seguendo la linea della vaccinazione eterologa.