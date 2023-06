"No" all'ampliamento della discarica di San Procopio

Il Comune di Barletta nella conferenza di servizi del 22 giugno 2023, indetta dalla Provincia BAT, ha trasmesso il proprio parere negativo all'ampliamento della discarica con motivazioni tecniche ed ambientali valide e solide.Tale parere è stato condiviso da Arpa e dalla Autorità del Bacino della Puglia in particolare questo ultimo ente rileva la vulnerabilità idrogeologica della falda sotterranea in considerazione delle condizioni litologiche e morfologiche (TUFARE). Si resta sgomenti del parere favorevole del Dirigente della Provincia nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte.Nessuna quinta di alberi può evitare le molestie olfattive che deriverebbero dall'ampliamento della discarica e nessuna quinta di alberi può evitare il danno al paesaggio agricolo e idrogeologico dell'area.Si coglie l'occasione per rassicurare tutti i cittadini che, a fronte di un eventuale quanto improbabile autorizzazione all'ampliamento, il Comune di Barletta agirà presso le sedi competenti.