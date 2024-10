Nasce a Barletta la Bibliomediateca delle Scienze Musicali e Casa editrice della Fondazione ILMC - ETS

Oggi l'inaugurazione in via del Salvatore 48, contiene il materiale bibliotecario e videofonografico della fondazione presieduta dal Maestro Lotoro

con sede a Barletta è ormai una realtà archivistica, bibliografica e di ricerca consolidata a livello internazionale; costituita nel 2014 ed iscritta al Registro delle persone giuridiche dell'Ufficio Territoriale del Governo di Barletta-Andria-Trani, la Fondazione si occupa di ricerca, studio, catalogazione, pubblicazione e promozione della produzione musicale concentrazionaria ossia creata in cattività civile e militare o in condizioni estreme di privazione dei diritti fondamentali dell'uomo dal 1933 (apertura del KL Dachau) al 1953 (morte di Iosif Stalin).

LaDa molti anni la Fondazione ILMC, proprietaria di centinaia di manoscritti musicali stesi in cattività civile e militare su diversi supporti cartacei, ha altresì esteso il proprio raggio d'azione al recupero degli strumenti musicali utilizzati o fabbricati nei Campi nonché dell'opera figurativa e pittorica di disegnatori e pittori perseguitati, discriminati, deportati, uccisi; ciò grazie all'ingresso in Fondazione ILMC del ricercatore ed esperto d'arte Roberto Malini che ha donato i quadri recuperati e alla collezione di 113 disegni realizzati durante l'internamento militare dal pittore Ferruccio Francesco Frisone. Nel 2024 la Fondazione ILMC inaugura due nuove realtà culturali: lae la casa editrice, ubicate a Barletta presso il CAM di Via del Salvatore 48.Con il saluto di Autorità e Istituzioni, l'inaugurazione avrà luogoAll'iniziativa - che gode della collaborazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e dell'Archivio di Stato di Bari -, parteciperanno il Sindaco di Barletta dr., l'Assessore alla Cultura del Comune di Barletta dr.il Soprintendente dr.(Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia), il direttore dell'Archivio di Stato di Bari e delle Sezioni di Barletta e Trani dr., la bibliotecaria e responsabile delle catalogazione della Bibliomediateca d.ssae il presidente della Fondazione ILMCSumma della ricerca musicale concentrazionaria, la Bibliomediateca delle Scienze Musicali contiene il materiale bibliotecario e videofonografico della Fondazione ILMC costituito da migliaia di libri, enciclopedie, volumi di letteratura scientifica e teoretica sulla materia, pubblicazioni e saggistica. Dotata di due ampie sale lettura e consultazione e postazioni dedicate di ricerca, la Bibliomediateca fornirà tutti i servizi bibliotecari su prenotazione ma, grazie alla collaborazione del CAM, sarà altresì sede di conferenze e incontri con autori, scrittori, personaggi della cultura e dell'arte.Il lavoro della Fondazione ILMC ha recentemente conosciuto una notevole espansione grazie alla costituzione della casa editricela quale inaugura l'attività editoriale con la pubblicazione del catalogo della Mostra figurativa del disegnatore Ferruccio Francesco Frisone (Mostra che sarà inaugurata il prossimo 24 ottobre presso il Polo Museale di Trani e rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2025), la sede delle ILMC Edizioni è temporaneamente ubicata presso una sala della Bibliomediateca delle Scienze Musicali.