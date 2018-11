Muore l'ex prefetto di Barletta Maria Antonietta Cerniglia

È deceduta oggi l'ex prefetto di Barletta Maria Antonietta Cerniglia. Quasi un anno fa, il 20 novembre 2017, era arrivata nella provincia di Barletta-Andria-Trani, poi sostituita a luglio scorso dall'attuale perfetto della Bat, il dott. Sensi.Da qualche tempo era ricoverata in ospedale. Si è spenta a Messina, la sua città natale, durante la notte. Attualmente era Prefetto di Enna, sempre in Sicilia, dove era stata trasferita dopo l'esperienza in Puglia. Le esequie si svolgeranno il 13 novembre alle ore 15.30 presso la chiesa di San Domenico Savio di Messina.Grande lutto nelle sue terre in Sicilia e anche nella Bat dove, seppur per poco tempo, ha lavorato con serietà ed entusiasmo: ai suoi familiari il cordoglio della nostra redazione.