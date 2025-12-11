Cambia il Prefetto, arriva la dottoressa Flavia Anania

Cambia il prefetto della Bat. Al posto di Silvana D'Agostino ci sarà la dottoressa Flavia Anania, che dal 2023 ricopre l'incarico di Vice Prefetto Vicario del Prefetto a Genova. Anania è nata a Milazzo in Sicilia, laureata in Scienze Politiche, è entrata nei ruoli dell'Amministrazione dell'Interno nel 1991 ed è prima assegnata al Commissariato di Governo della Regione Liguria e successivamente alla Prefettura di Genova.Nell'ottobre del 2017 è stata trasferita alla prefettura della Spezia per assumere l'incarico di viceprefetto vicario, occupandosi anche di ordine e sicurezza pubblica e depenalizzazione. Ha svolto, anche la funzione di sub-commissario nella provincia di Genova e nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Lavagna.Nel 2020 ha svolto il ruolo di Vice Prefetto Vicario a Livorno.