Michele Emiliano in visita all'ospedale Dimiccoli di Barletta

Oggi pomeriggio, mercoledì 3 luglio alle ore 15:30 il Presidente della Regione Pugliavisiterà il Presidio Territoriale di Assistenza di Trani e l'ospedale di Barletta. In particolare, la visita prevede a Trani l'inaugurazione della nuova Risonanza Magnetica (Direttore Francesco Nemore) di recente attivazione e la scopertura della targa dedicata a Giuseppe Ruta (19enne che nell'estate scorsa è stato coinvolto in un incidente e ha donato tutti gli organi).A seguire, presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta, sarà inaugurato il(Direttore Francesco William Guglielmi) che è stato trasferito da Trani a Barletta. Presso il presidio ospedaliero di Barletta sarà poi possibile prendere visione della applicazione delle linee guida Hospitality, sia sulla segnaletica verticale esterna che nell'ingresso e al piano terra dell'ospedale. La stessa segnaletica Hospitality è stata utilizzata anche per la le aree esterne del Pta di Trani.Alla conferenza stampa partecipano: