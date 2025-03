«Mens sana in corpore sano»: l’associazionismo a Barletta per uno stile di vita antiviolenza

In un mondo sempre più complesso, il principio di "Mens sana in corpore sano" continua ancora ad agire come un faro che ci invita a prenderci cura di noi stessi, in modo integrato e armonioso, per affrontare le sfide quotidiane con energia e serenità. Sugli effetti benefici della sua semplice applicazione quotidiana si è riflettuto in un evento, patrocinato dallae dal, che si è tenuto sabato 8 marzo, nella splendida Sala Rossa del Castello, in occasione dellaL'evento, coordinato dalla giornalista, è stato fortemente voluto dainsegnante di yoga e laureanda in filosofia, che da tempo di batte sul territorio per la diffusione di uno stile di vita che sia orientato al concetto di un benessere psicofisico, un equilibrio che, se pur diverso per ciascuno, una volta raggiunto si riverbera, ad esempio, sui comportamenti nei confronti delle donne, eliminando la violenza, nei diversi modi in cui si esprime, nei confronti delle stesse attraverso azioni positive.Questo è stato il nesso dell'evento con la celebrazione dell'08 marzo che ha visto protagonisti soprattutto i ragazzi, circa sessanta, delche, seguiti dalla prof.ssa, si sono cimentati in una "Sfida filosofico-poetica" divisa in tre sezioni di partecipazione: disegno video reel e testo, con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico, un utilizzo dei social consapevole e diffondere il concetto di benessere psicofisico.La manifestazione, molto partecipata, ha sicuramente centrato le finalità che si era poste, anche grazie alla fittache ha partecipato attivamente alla organizzazione dell'evento e che ogni giorno, con cura, si impegna sul territorio proprio per eliminare perniciosi concetti come quello della violenza di genere:, presente la V.Presidente Laura Pasquino,, la, presieduta da Giuseppe Lagrasta , il, a rappresentare la Presidente Mariagrazia Vitobello, la sezione provinciale dellacon il suo Presidente Michele Ciniero, la, c'era la Presidente Maria Musti, l', presieduto da Cosimo Matteucci,, la, c'era la Presidente Stefania Grimaldi, il, le, lacon Rossana Colucci e le collaborazioni della pittrice Mariapia Garrinella, la cantante Emanuela Lorusso e le poetesse Rossella Laporta e Gabriella Matera dell'ed il dolce contributo, infine, di Ruggiero Diella dellaL'evento ha confermato, laddove ce ne fosse stato bisogno, che il principio di "Mens sana in corpore sano", quando è strettamente legato al benessere generale dell'individuo e al mantenimento di uno stato di equilibrio e serenità, combatte la violenza perché un individuo che si prende cura della propria salute fisica e mentale è meno incline a comportamenti violenti: "La pratica regolare di attività fisica, la cura dell'alimentazione, lo studio e la cultura in ogni sua forma, l'adozione di tecniche di gestione dello stress – ha detto, mentore dell'evento - come la meditazione yoga e la mindfulness, riducono l'aggressività, favorendo comportamenti pacifici, la gestione delle emozioni, delle relazioni interpersonali ed il rispetto verso le donne che non è banale ricordare che non può essere limitato alla sola giornata dell'08 marzo".