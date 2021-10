Meno dell'1% di casi positivi su oltre 20 mila tamponi in Puglia

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 12:45 di sabato 16 ottobre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3895676 test, dai quali sono emersi complessivamente 270367 casi di positività (il 6.94% del campione totale).99022 Area Metropolitana di Bari47630 Provincia di Foggia41052 Provincia di Taranto31478 Provincia di Lecce28288 Provincia Bat21420 Provincia di Brindisi994 residenti fuori regione483 di provincia di residenza non nota261382 pazienti sono guariti (99 nelle ultime ore) mentre il bilancio dei decessi è stabile a 6815.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2170 (35 in più rispetto a venerdì): 2018 in isolamento domiciliare, 152 i ricoverati in ospedale (1 in più rispetto a venerdì) compresi i 18 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (dato stabile rispetto a venerdì).L'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari al 7.00%.L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è dell'11.84%.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 21315,dei quali (pari allo 0.62%) hanno avuto riscontro positivo.Il dettaglio:​43 Provincia di Lecce25 Provincia di Foggia23 Provincia Bat20 Area Metropolitana di Bari14 Provincia di Taranto7 Provincia di Brindisi2 casi di residenti fuori regione0 casi di provincia di residenza non notaIl numero dei test effettuati in Puglia è salito sensibilmente rispetto alla media delle scorse settimane (siamo a ben oltre i 20 mila al giorno) a causa dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro, che rende necessario - per coloro i quali non fossero ancora vaccinati - presentare l'esito negativo di un tampone con validità di 48 ore.Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi stabile a 6815.2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi143 di provincia di residenza non nota40 residenti fuori Regione