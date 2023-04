Manutenzione strade rurali, da Regione 17,5 milioni di euro con il PSR

Migliorare l'accessibilità del territorio rurale con l'ammodernamento delle strade comunali extraurbane secondarie già esistenti di proprietà pubblica. Ora sarà possibile grazie a un bando appena pubblicato dall''Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia (Sottomisura 7.2 B).L'Avviso, a cui possono partecipare comuni e unioni di comuni, ricadenti nelle aree rurali cosiddette intermedie (classificate come C) e con problemi di sviluppo (classificate come D) entro il 23 maggio prossimo, stanzia a tale scopo ben 17,5 milioni di euro.«Tutto nasce – spiega il capogruppo di CON Emiliano Giuseppe Tupputi - da una mozione che ho sottoscritto, insieme al collega di CON Emiliano Lopane, il 17 marzo 2021, chiedendo una misura ad hoc per gli enti locali per finanziare la manutenzione delle strade interpoderali nell'ambito del PSR. Era ed è infatti evidente che la manutenzione di queste strade è deficitaria in tutta la regione e in alcune aree in particolare, nella Bat penso a Canosa, Minervino Murge e Spinazzola, il che le rende poco competitive sul piano economico – produttivo e poco sicure, sia per gli operatori del comparto che le percorrono quotidianamente e ne chiedono a gran voce il miglioramento; sia dal punto di vista della prevenzione degli incendi e del rischio idrogeologico».«Questo bando mi riempie di soddisfazione e orgoglio – aggiunge Tupputi – perché accoglie in pieno la richiesta urgente di un comparto produttivo importantissimo della nostra regione e di parte del territorio della Bat, al fine di renderla più accessibile, sicura e competitiva». «Ora – conclude il capogruppo di CON - tocca ai comuni presentare le domande e chiedere di potere usufruire di tale misura che stanzia ben 17 milioni e mezzo di euro».Una somma che potrà essere utilizzata, nello specifico, per lavori di rifacimento della sede stradale esistente; sostituzione, manutenzione straordinaria o inserimento di elementi di protezione della strada; acquisto e posa in opera di segnaletica e attrezzature funzionali agli interventi da realizzare; acquisto e posa in opera di illuminazione a risparmio energetico; spese generali (come onorari di architetti, agronomi, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, ecc.), fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo per citarne alcuni.Tale Sottomisura prevede l'erogazione di un sostegno, in termini di contributo in conto capitale, proporzionale ai costi sostenuti e regolarmente approvati, pari al 100% della spesa ammessa. Il costo totale del singolo investimento proposto dovrà essere compreso tra 100.000 e 250.000 euro.