Manlio Guadagnuolo è il commissario della Zes Adriatica, gli auguri di Damiani e Cannito

Il candidato sindaco: «La Z.E.S. per Barletta rappresenterà una grande opportunità per il rilancio imprenditoriale»

«L'ufficialità attesa è arrivata: dopo la Zes Jonica, anche la Zes Adriatica entra nella fase operativa, con la nomina del commissario Manlio Guadagnuolo». Lo annuncia il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che segue da vicino tutti gli sviluppi di quella che è senza dubbio una grande opportunità per Barletta e il territorio.«Un altro obiettivo centrato, fortemente sostenuto da Forza Italia. Auguri di buon lavoro al neonominato commissario, che si occuperà di un progetto fondamentale per il rilancio dell'economia della nostra regione. Barletta dovrà essere pronta a cogliere questa grande occasione, con un'amministrazione all'altezza del suo ruolo in questa fase di ripresa che va concretizzata».Ad associarsi agli auguri di buon lavoro è anche Cosimo Cannito, candidato sindaco a Barletta: «È di poche ore fa - dice - la notizia del bollino della Corte dei Conti alla nomina operata dal Governo. Sarà il dott. Guadagnuolo il nostro interlocutore per il progetto Z.E.S. che vede Barletta, grazie al suo porto, capofila del territorio tutto. Grazie alla Z.E.S. le imprese già operative o di nuovo insediamento potranno beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.Sarà una delle prime cose da fare per Barletta al fine di incentivare la nascita di nuove imprese, di intercettare i nuovi investitori e di rilanciare le aziende esistenti. La Z.E.S. - conclude - è uno degli strumenti imprescindibile per progettare la Barletta del futuro, creando maggiore sviluppo economico, nuovi posti di lavoro e benessere, evitando la continua chiusura di aziende, la delocalizzazione delle stesse e la fuga di cervelli».