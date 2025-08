Lunedì a Barletta i vertici nazionali e regionali di Azione

Il giorno lunedì 4 agosto 2025, alle ore 11,00 presso il lido "Il Brigantino" in viale Regina Elena n. 29 a Barletta, la Presidente nazionale di Azione On. Elena Bonetti, il Vicesegretario nazionale On. Ettore Rosato, il Segretario regionale Ruggiero Mennea e il Presidente regionale Sergio Clemente, terranno una conferenza stampa per parlare della situazione politica nazionale, regionale e locale.Alla conferenza stampa parteciperanno, oltre ai dirigenti ed amministratori regionali, provinciali e comunali di Azione Puglia, il Segretario provinciale della BAT Francesco Spina, la Segretaria comunale di Barletta Anna Campese ed i Segretari comunali e gli amministratori comunali della BAT: Stefania D'Addato, Ruggiero Fiorella, Gianluca Grumo, Raffaella Merra, Antonio Nespoli.