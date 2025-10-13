FotoSavella
Luca Savella è il candidato barlettano del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali

La nota dei pentastellati

Barletta - lunedì 13 ottobre 2025 17.17 Comunicato Stampa
Luca Savella è il candidato barlettano del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025. Geometra, classe 1985, Luca Savella ha iniziato il suo attivismo nel MoVimento 5 Stelle otto anni fa. A luglio 2023 è stato eletto Rappresentante del Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Barletta, tra i primi Rappresentanti eletti in Italia nell'ambito della nuova organizzazione voluta dal Presidente Giuseppe Conte.

"Per costruire una Puglia nuova è indispensabile un profondo rinnovamento della classe politica locale. Dobbiamo scommettere su volti capaci di rappresentare un vero cambiamento, superando un contesto in cui i nomi in campo sono purtroppo sempre i soliti," afferma Savella. "Nella mia vita non ho mai ottenuto nulla 'in regalo'. Ho sempre lavorato con costanza e dedizione per raggiungere i miei obiettivi professionali e civici, e la gratificazione che ne deriva è frutto di anni di impegno. È così che, dopo anni di costante militanza – otto di attivismo nel MoVimento 5 Stelle, di cui due come Rappresentante del Gruppo Territoriale di Barletta – è giunto per me il momento di assumere una nuova e più ampia responsabilità. Un impegno che non rinnega né accantona l'attività civica che porto avanti da sempre con silenziosa e tenace costanza."

L'idea alla base di questa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale Pugliese è chiara. "Non farò promesse roboanti, le ho sempre disprezzate. La mia sola promessa sarà l'impegno concreto e costante per disegnare un percorso differente, e farlo al fianco di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che vorranno sostenermi. Mi metto a disposizione di chi crede che un cambiamento è possibile, di chi ha voglia di voltare pagina col passato. Di chi crede che un rinnovamento sia realizzabile e che parta da qui!"
  • Movimento 5 stelle
