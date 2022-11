Liceo “Classico”, la premiazione per un concorso dedicato a Francesco Conteduca

Si terrà sabato 3 dicembre 2022, alle ore 10, presso l'aula magna del Liceo Classico "Casardi" di Barletta, la cerimonia di premiazione di un concorso promosso dall'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon della B.A.T., in onore del concittadino marinaio cannoniere, Francesco Conteduca, Medaglia d'oro al Valor Militare di Lissa.Il concorso ha visto protagoniste due classi di studenti: una classe terza della scuola media "De Nittis" e una classe prima del Liceo "Casardi".Un'idea che nasce, presso la sala rossa "Palumbieri" del Castello Svevo, in occasione della donazione alla Città di Barletta, per iniziativa del presidente provinciale dell'istituto combattentistico, Alberto De Nisi, di un modellino della nave pirocorvetta corazzata "Formidabile", rappresentativo della gesta di Conteduca alla presenza della autorità civili, militari, religiose e delle Associazioni d'Arma.Grazie all'adesione dei docenti delle due scuole, gli studenti hanno realizzato gli elaborati, vagliati da un'apposita Commissione della delegazione B.A.T..Saranno presenti alla cerimonia: il Capo di Gabinetto del Prefetto B.A.T., Vice Prefetto Aggiunto, Corinna Costanza Panella, il direttore dell'Archivio di Stato di Bari e delle Sezioni di Barletta e di Trani, Michele Grimaldi e l'Ispettore per la Regione Puglia nonché delegato provinciale di Bari dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Luca Lombardi. A rappresentare l'Amministrazione Comunale Cannito sarà il vice sindaco con delega alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Dileo.