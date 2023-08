Levante incanta Barletta tra musica e siparietti

Un piatto di pasta con le sarde che ha rischiato di far saltare il concerto, una interazione costante con il pubblico invitato a sedersi «e mi succede solo in Puglia!».La cantante siciliana Levante si è esibita nel fossato del Castello tra vecchi e nuovi successi chiudendo il The best music festival. Un'esibizione quella della 36enne di Caltagirone che ha esaltato il pubblico ma che, come detto è stata fortemente a rischio per un simpatico inconveniente. «Ero lì in aeroporto immersa in quella specialità sicula -- e mi sono accorta di essere in ritardo. Ho provato ad ammaliare la hostess ma non c'è stato nulla da fare. Alla fine però, sono qui e il concerto è iniziato in maniera puntualissima».