Le opposizioni chiedono chiarezza sul futuro della scuola D'Azeglio

«A seguito dell'assemblea pubblica sul futuro della scuola D'Azeglio, tenutasi lo scorso 24 luglio 2025 alla presenza del Sindaco, degli assessori, della Dirigente Scolastica e della cittadinanza, organizzata dai consiglieri di opposizione Diviccaro e Paolillo, membri della commissione Cultura e Istruzione.Alla luce degli avvisi di trasloco predisposti dagli uffici (che li fisserebbero il 4 e 7 agosto) come forze di opposizione chiediamo:-Qual è lo stato attuale del progetto revisionato e aggiornato alla nuova variante per la Scuola D'Azeglio?-Esiste un cronoprogramma ufficiale, dettagliato e soprattutto condiviso con tutta la comunità scolastica, delle diverse fasi operative (trasloco, avvio lavori, conclusione dei cantieri, rientro)?E, viceversa, su quali presupposti ci si ostina a predisporre la data del trasloco senza certezze su nuovo progetto, nuovo cronoprogramma e, soprattutto, senza che i soldi promessi dal Ministro Foti siano in cassa?-Come mai la ditta aggiudicatrice del bando per il trasloco ha effettuato il sopralluogo solo dopo l'aggiudicazione, arrivando a chiedere una cospicua revisione al rialzo della richiesta economica iniziale, risultando poi paradossalmente quasi equivalente all'offerta della seconda classificata, fatto che solleva perplessità sull'intera procedura di assegnazione?-La Dirigente scolastica aveva espresso preoccupazione per l'assenza di un piano chiaro e condiviso riguardante lo smistamento degli alunni e del personale, l'avvio dei lavori presso i plessi ospitanti, e la gestione del trasloco di arredi e materiali, chiedendo garanzie per evitare il più possibile disagi alle famiglie e a tutto il personale coinvolto, ma anche che il trasloco di infanzia e primaria avvenisse SOLO a completamento dei lavori della Principe di Napoli; perché, in assenza di tutto questo, passando su quelle richieste che salvaguarderebbero una intera comunità scolastica, oggi, si dispone un trasloco?È tempo di dare risposte chiare, non di imporre ordini!Così in una nota congiunta, Partito Democratico, Coalizione Civica, Lista Emiliano Sindaco di Puglia, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Partito Socialista.