Le Guardie d’Onore BAT a Bitonto per la Solenne Processione del Venerdì Santo

Quest'anno le Guardie d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon della Delegazione Provinciale BAT, su invito dell'Ispettore Regionale per la Puglia e Delegato per la Provincia di Bari prof. Luca Lombardi, hanno partecipato per la prima volta alla Solenne Processione del Venerdì Santo di Bitonto. Si tratta di un evento religioso attesissimo da migliaia di fedeli pugliesi, scortando con profonda devozione l'autentica copia della Sacra Sindone esposta presso la chiesa del Purgatorio, conferendo solennità all'importante evento religioso.La Sacra Sindone bitontina è una delle tre copie esistenti del sacro lenzuolo di lino riproducente l'effige del Nostro Signore Gesù Cristo realizzata ex contactu nel 1646 durante l'esposizione a Torino. Fu S.E.Mons. Alessandro Crescenzi, nunzio apostolico nel capoluogo piemontese presso Casa Savoia, ad assegnarla a Bitonto, dove per la prima volta fu portata in trionfo il 25 maggio 1659.Insieme alla preziosa Sindone, nei suggestivi vicoli del centro storico e in alcune strade tangenti le vecchie mura, hanno altresì sfilato le immagini del Cristo Deposto e dell'Addolorata seguita dal Legno Santo, trofeo floreale al cui interno è custodita una croce in argento dell'Ottocento contenente due frammenti della Croce di Cristo, dando vita a momenti di profonda spiritualità e preghiera.La scorta all'autentica copia della Sacra Sindone è stata solennemente eseguita in maniera impeccabile dalle Guardie d'Onore: Carmen Pernice, Gaetano Minenna, Mario Annese, Damiano Lavacca e Sergio Ragno della Delegazione Provinciale di Bari Guidati dell'Ispettore per la Regione Puglia e Delegato prof.Luca Lombardi e dalle Guardie d'Onore: Giuseppe Porcelluzzi, Salvatore Olivieri e Donato Conteduca della Delegazione Provinciale BAT (Barletta-Andria- Trani) guidati dal Delegato Alberto De Nisi.