"Creato, ambiente e gestione del verde pubblico", incontro promosso dalla Rete delle Associazioni

Oggi alle ore 17,30 presso la Chiesa San Michele a Barletta si svolgerà l'incontro della rete delle Associazioni sul tema: "Creato, ambiente e gestione del verde pubblico". Per l'occasione sarà presentato e consegnato all'Amministrazione locale il documento frutto di un percorso di in-formazione.Si legge nel documento: "L'ecologia integrale[1] - citando Papa Francesco - ricorda che siamo immersi nella natura e nell'ambiente, elementi interconnessi con l'economia, la cultura, la spiritualità (...) Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura»."È quindi urgente una visione più ampia, che ci permetta non solo di stupirci delle meraviglie del progresso, ma anche di prestare attenzione ad altri effetti che probabilmente un secolo fa non si potevano nemmeno immaginare. Non ci viene chiesto nulla di più che una certa responsabilità per l'eredità che lasceremo dietro di noi dopo il nostro passaggio in questo mondo".[2]Per questo le Associazioni di Barletta attraverso il documento intendono mettere a fuoco alcuni snodi e opportunità per favorire "la cura della casa comune". In particolare:- Una Cittadinanza attiva sui temi ambientali, in cui il Cittadino, in forma singola o associata, può esercitare una efficace azione di prevenzione.- Il ruolo delle Associazioni a favore del verde pubblico, per favorire sinergie, promuovere buone prassi, valorizzare esperienze virtuose sul territorio, ed essere di esempio per generare buone testimonianze, e quindi, stimolare un processo di cambiamento e miglioramento.- Le esperienze progettate sul territorio, da parte delle Associazioni che si adoperano e cercano di focalizzare l'attenzione su vaste porzioni del territorio comunale.- La responsabilità delle istituzioni nella gestione del verde pubblico, tra ruoli e competenze nella "governance" della città.Infine, la rete delle Associazioni, con l'appuntamento del 9 marzo intende compiere un segno e realizzare un sogno: "generare buone prassi a favore del bene comune, donando un segno di speranza alla comunità di Barletta."