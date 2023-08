La Delegazione della Provincia Bat delle Guardie d’Onore alle reali tombe del Pantheon

La Delegazione della Provincia Barletta-Andria-Trani delle Guardie d'Onore alle reali tombe del Pantheon si conferma tra le più attive del sud d'Italia.Si conclude un'annata piena d'iniziative, prima della pausa estiva, con la partecipazione alla Solenne Processione Eucaristica in Onore di Maria SS. Regina degli Angeli nel giorno del Perdono di Assisi, il due di agosto le Guardie d'Onore: Donato Conteduca, Giuseppe Porcelluzzi, il Vice Delegato Antonio Doronzo ed il Presidente Alberto De Nisi, hanno scortato in Processione la Madonna degli Angeli su espresso invito dell'Assistente Spirituale don Francesco Doronzo. Per le tante iniziative promosse dalla Delegazione Provinciale BT, l'Istituto Nazionale delle Guardie d'Onore riconosce un forte senso di gratitudine per la Delegazione della provincia di Barletta-Andria-Trani per ciò che ha fatto in questi anni e per ciò che continua a fare con le iniziative sociali, culturali e religiose, che vanno ad arricchire la vita dell'intera comunità". Da evidenziale la presenza alla riunione delle Guardie d'Onore pugliesi alle Reali Tombe del Pantheon tenutasi sabato 22 luglio a Molfetta, presso la sede dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e dell'Associazione Culturale "Eredi della Storia", per un evento significativo che ha coinvolto cariche di spicco della prestigiosa e storica istituzione, come il dott. Gianmarco Costanzo, Ispettore per l'Italia meridionale, il prof. Luca Lombardi, Ispettore per la Regione Puglia e Delegato per la Provincia di Bari, Alberto De Nisi, Delegato per la Provincia BAT, il dott. Luigi Mazza, Delegato per le Province di Lecce e Brindisi. Erano altresì presenti l'avv. Nicola Michele Bufi, Presidente ANMIG, e Sergio Ragno, Presidente Ass. "Eredi della Storia". Graditissimi ospiti della serata sono stati il prof. Nicola Neri, accademico di fama, il grand'uff. Vitantonio Colucci, imprenditore di spicco del panorama nazionale, cultori di storia locale, amici e simpatizzanti dell'Istituto. L'evento è stato moderato dal prof. Luca Lombardi che ha sottolineato come, la Delegazione della Provincia BAT, guidata dal Delegato Alberto De Nisi sta affrontando con energia e responsabilità l'attuale periodo di difficile ripresa, dopo il periodo Covid che ha spezzato le tante iniziative e attività delle Associazioni.Ma la coesione di cui sono dotate le Guardie d'Onore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, la tenacia, la dedizione ai valori dell'Istituto ha consentito di superare i passaggi più critici e di progettare numerose iniziative come, la realizzazione e la donazione alla Città di Barletta del modellino della nave Pirocorvetta corazzata "Formidabile", la cerimonia di scoprimento della Targa lapidea in Onore del soldato Antonio Dicuonzo insignito di "Croce al Merito di Guerra". La serata, pur sfidando un clima torrido, si è svolta in un contesto colloquiale veramente piacevole. Al primo punto all'ordine del giorno: la presentazione del 3° Convegno Nazionale di Studi La Grande Guerra tra storia e mito. L'evento scientifico di portata nazionale è il terzo di tale rilevanza promosso annualmente dalla Delegazione Provinciale di Bari e dall'Ispettorato per la Regione Puglia dell'Istituto delle Guardie d'Onore, e si svolgerà a Bari il prossimo 11 novembre, presso l'Auditorium CGU Immacolata dei Miracoli (via Gandhi 2).Il Convegno, a cui parteciperanno autorità accademiche, militari ed ecclesiastiche, ha ottenuto il patrocinio di diverse istituzioni, tra cui: Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Bari, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Regione Puglia, Comune di Bari, Assoarma Bari, ed è promosso con la collaborazione dell'Ispettorato per l'Italia meridionale e dell'Ispettorato per la Regione Veneto dell'Istituto. Scopo primario del Convegno è quello di fare il punto sullo stato degli studi storici e sulle prospettive di ricerca sulla Grande Guerra a seguito delle innumerevoli iniziative (convegni, conferenze, mostre) che sul territorio nazionale si sono succedute in occasione del suo primo centenario. Durante l'evento si terranno le cerimonie di premiazione del Premio "Puglia Sabauda" e del Concorso "I giovani e il Corpus Nummorum Italicorum". Il Premio "Puglia Sabauda", giunto quest'anno alla seconda edizione dove lo scorso anno come prima edizione, ha visto protagonista la G.d.O.S. Antonio Doronzo Vice Delegato della Provincia BAT. Il Premio è stato ideato dall'Ispettorato per la Regione Puglia con lo scopo di premiare la Guardia d'Onore pugliese che si è maggiormente spesa a favore della propria delegazione. Le segnalazioni per l'assegnazione di questo Premio, seguendo le norme del Regolamento, devono giungere all'Ispettorato regionale direttamente dai delegati provinciali. L'idea del Premio è stata talmente apprezzata che diversi ispettori hanno chiesto di poterla replicare nelle proprie regioni di competenza. Il Concorso "I giovani e il Corpus Nummorum Italicorum" è stato invece bandito congiuntamente dalla Delegazione Provinciale e dall'Ispettorato per la Regione Puglia, sotto l'egida della Presidenza Nazionale dell'Istituto, con il patrocinio della Società Mediterranea di Metrologia Numismatica e di Assoarma Bari. Rivolta agli alunni del terzo, quarto e quinto anno di tutti gli indirizzi (Linguistico, Scienze umane, Economico sociale) del Liceo San Benedetto di Conversano (Bari), l'iniziativa è nata come evento collaterale al 2° Convegno Nazionale di Studi "Il Corpus Nummorum Italicorum: genesi ed eredità scientifica" tenutosi a Conversano lo scorso 12 novembre 2022.