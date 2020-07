Lauree in presenza dopo il Covid: mascherina e 5 ospiti per candidato

Protocollo manifestazione 6 luglio

Per ciascun laureato, è prevista la presenza di non più di 3 ospiti che saranno ammessi alla manifestazione previo accreditamento;

L'accesso alla struttura sarà consentito solo in presenza dei dispositivi di protezione (mascherina);

L'accesso sarà consentito a partire dalle 19;

L'accesso avverrà attraverso i varchi appositamente predisposti per entrata ed uscita, presidiati dai volontari del servizio civile e dai portieri in servizio.

La ripresa delle lauree in presenza

Per ciascun laureando, è prevista la presenza di non più di 5 ospiti che saranno ammessi alla seduta di laurea previa esibizione di apposito pass;

L'accesso alle strutture che ospiteranno le sedute sarà consentito solo in presenza dei dispositivi di protezione (mascherina);

L'accesso sarà consentito non prima dell'orario di inizio fissato per la seduta;

L'accesso al plesso in cui si svolgerà la seduta di laurea avverrà attraverso i varchi appositamente predisposti;

Al termine dell'esposizione del lavoro da parte del candidato si procederà alla sanificazione del microfono, sedia e scrivania utilizzata;

Durante l'esposizione il candidato deve obbligatoriamente indossare la mascherina;

Al termine di ciascun turno si procederà alla sanificazione degli ambienti;

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming seguendo le indicazioni che saranno fornite attraverso il portale UNIBA.

«Sono felice di poter dare seguito, grazie alla collaborazione di tutta la Comunità Universitaria, all'impegno espresso già negli organi di governo di riprendere in presenza. È solo l'inizio di un percorso che parte con le lauree in presenza e, a settembre, riguarderà la ripresa degli esami di profitto e dell'attività convegnistica. La parola d'ordine che ci accompagnerà in questo percorso è "Riprendiamoci". Gli spazi, la ricerca, la formazione, la socialità».Queste le parole del Magnifico Rettore, Stefano Bronzini, che quest'oggi ha illustrato il programma delle lauree magistrali e a ciclo unico in presenza per il mese di luglio e la ripresa delle lezioni in presenza per l'anno accademico 2020/2021. Si inizia 6 luglio con la manifestazione "Riprendiamoci" nell'Atrio del Palazzo Ateneo durante la quale verranno consegnati i diplomi di laurea a una rappresentativa di studenti laureati online durante il lockdown. Alla cerimonia interverranno il Rettore Stefano Bronzini, il Ministro per gli Affari Regionali, On. Francesco Boccia, il Presidente della Regione Puglia , Michele Emiliano e il Sindaco di Bari Antonio Decaro.Gli studenti a cui verranno consegnati i diplomi sono 23, uno per ciascun dipartimento e sono stati sorteggiati durante una seduta del Consiglio degli Studenti. A loro si aggiunge la prima laureata online del periodo di chiusura, Annamaria Ventura che sarà la testimonial dell'evento.Dal 7 luglio partiranno le sedute di laurea in presenza per le magistrali e a ciclo unico e proseguiranno per tutto il mese di luglio negli spazi che ospiteranno, nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza e del distanziamento sociale, la commissione esaminatrice, i laureandi, e un numero contingentato di familiari e parenti.