La "Settimana del Cervello" arriva a Barletta

Venerdì 16 Marzo dalle ore 15 presso il Centro Generazioni in via Madonna degli Angeli, 71, ci sarà lo screening gratuito dei Disturbi di Apprendimento in età adulta e giovane adulta. Sabato 17 Marzo dalle ore 19, presso la sede dell'Asd Etra in via degli Ulivi, 52 si parlerà delle funzioni dello sport e della ginnastica mentale per lo sviluppo dei bambini. Si sperimenteranno inoltre attività sportive e di ginnastica per la mente, con gli istruttori di ASD ETRA e Yoga Bimbi. Domenica 18 Marzo alle ore 11, presso la sede di Centro Generazioni, si premierà il disegno vincitore del concorso di disegno "Io Sento" rivolto alle scuole primarie. Sempre Domenica 18 , alle ore 18.30, gli esperti di Centro Generazioni si confronteranno con i genitori sul tema 'La magia dei primi 3 anni di vita' sperimentando giochi e attività di stimolazione sensoriale.

Dal 12 al 18 marzo 2018 si svolge la "Settimana del Cervello" - "Brain Awareness Week" - campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuroscientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello.Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore tra psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi e neuroscienziati in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età.La campagna in Italia "Settimana del Cervello", giunta alla sua terza edizione è organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuro scientifica partner della Dana Foundation che dal 2007 funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all'argomento.Quest'anno in Puglia sono in programmazione 37 eventi distribuiti su tutto il territorio. A Barletta, l'Associazione Centro Generazioni è impegnata già da 8 anni nell'organizzazione di eventi formativi e informativi nell'ambito della Psicologia dell'infanzia e della famiglia. Da 3 anni si impegna bella diffusione dei temi dello sviluppo cerebrale nei bambini. Quest'anno gli eventi organizzati sono quattro:Il calendario locale completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it e sulla pagina Facebook di Centro Generazioni.