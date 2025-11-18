Fiamma
Fiamma
Territorio

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Barletta

Tutte le tappe in Puglia dal 29 dicembre al 1° gennaio

Barletta - martedì 18 novembre 2025 11.48 Comunicato Stampa
La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia dal 29 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, toccando 18 comuni e un sito UNESCO, in un percorso che unisce territorio, cultura e comunità. L'annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l'itinerario ufficiale del Viaggio della Fiamma. Un cammino simbolico che attraverserà l'Italia esaltando lo spirito olimpico e accompagnato dai Presenting Partner Coca-Cola ed Eni, protagonisti di eventi e iniziative speciali lungo tutte le tappe.
Il percorso in Puglia

Dopo il passaggio in Basilicata, la Fiamma entrerà in Puglia lunedì 29 dicembre toccando: Altamura, Gioia del Colle, Massafra, Crispiano e Taranto (Piazza Archita).

Il 30 dicembre il viaggio proseguirà nel Salento con tappe a: Nardò, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, Otranto e Lecce (Piazza Angelo Rizzo).

Il 31 dicembre, direzione Nord: Brindisi, Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare e arrivo a Bari (Largo Giannella), dove si terrà la grande city celebration di San Silvestro.

Il 1° gennaio, la Fiamma ripartirà da Bari verso: Trani, Barletta, Foggia, per poi lasciare la regione diretta in Molise verso Campobasso.

Ogni giornata si concluderà con l'accensione del braciere, momento centrale delle celebrazioni nelle città ospitanti. Musica, spettacoli, performance artistiche e attività con le comunità locali accompagneranno le tappe pugliesi. A raccontare il passaggio della Fiamma sui social sarà il comico pugliese Gerry Cassano, presente anche sul palco di Bari per la festa del 31 dicembre.

Il significato della Fiamma
Simbolo di unità, pace e fratellanza, la Fiamma Olimpica porta con sé i valori cardine del movimento olimpico: Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra. Il percorso rende inoltre omaggio al patrimonio storico e culturale italiano, attraversando numerosi luoghi iconici e siti UNESCO.
Il Viaggio della Fiamma: i numeri
  • 63 giorni di viaggio
  • 60 tappe in Italia
  • 12.000 km
  • Tutte le 110 province italiane coinvolte
Dopo l'accensione a Olimpia il 26 novembre 2025, la Fiamma arriverà a Roma il 4 dicembre e comincerà il suo viaggio italiano il 6 dicembre. Sarà a Napoli per Natale, a Bari per Capodanno e, dopo esattamente 70 anni dalla storica Cerimonia d'Apertura del 1956, tornerà a Cortina d'Ampezzo il 26 gennaio 2026. Concluderà poi il suo percorso a Milano, entrando allo Stadio San Siro il 6 febbraio 2026, giorno della Cerimonia d'Apertura dei Giochi.
  • Giochi Olimpici
Altri contenuti a tema
Cosimo Puttilli, mai campione olimpico di Barletta Altri sport Cosimo Puttilli, mai campione olimpico di Barletta Un ricordo del giornalista Nino Vinella e un omaggio a Veronica Inglese
Veronica Inglese, il "nostro" orgoglio da Barletta a Rio Altri sport Veronica Inglese, il "nostro" orgoglio da Barletta a Rio «Correre ad una olimpiade è privilegio di pochi e non è giusto gettare la spugna subito»
Veronica Inglese brucia i 10.000 metri di Rio Altri sport Veronica Inglese brucia i 10.000 metri di Rio Arriva 30esima nella gara che decreta il nuovo record mondiale
Rio 2016, Veronica Inglese si allena in Brasile Altri sport Rio 2016, Veronica Inglese si allena in Brasile Qualche giro di pista a San Paolo e martedì l'arrivo al villaggio olimpico
Rio 2016, anche Barletta corre alle Olimpiadi Altri sport Rio 2016, anche Barletta corre alle Olimpiadi Sono sette gli atleti pugliesi convocati nella delegazione italiana tra cui la barlettana Veronica Inglese
Rio 2016, Veronica Inglese ufficialmente nella lista Fidal Altri sport Rio 2016, Veronica Inglese ufficialmente nella lista Fidal L'atleta sarà l'orgoglio barlettano alle prossime olimpiadi in Brasile
Le figurine Panini celebrano Rio 2016, e c'è anche Veronica Inglese Altri sport Le figurine Panini celebrano Rio 2016, e c'è anche Veronica Inglese La raccolta in edicola per la prima volta dedicata non solo ai calciatori
Veronica Inglese ci racconta un sogno a cinque cerchi Altri sport Veronica Inglese ci racconta un sogno a cinque cerchi L'atleta barlettana ormai prossima alle Olimpiadi di Rio 2016
Rubati 15 quintali di uva in contrada Callano a Barletta
18 novembre 2025 Rubati 15 quintali di uva in contrada Callano a Barletta
Due compleanni solidali a Barletta per sostenere la ricerca sul tumore cerebrale
18 novembre 2025 Due compleanni solidali a Barletta per sostenere la ricerca sul tumore cerebrale
Prima Categoria: Etra Barletta raggiunta sul filo di lana a Bitetto
18 novembre 2025 Prima Categoria: Etra Barletta raggiunta sul filo di lana a Bitetto
“Chi Lotta, Vince!”, incontro del Movimento 5 Stelle sulla legalità a Barletta
18 novembre 2025 “Chi Lotta, Vince!”, incontro del Movimento 5 Stelle sulla legalità a Barletta
“Il tumore della cervice oggi ", il 22 novembre congresso a Barletta
18 novembre 2025 “Il tumore della cervice oggi", il 22 novembre congresso a Barletta
Francesco Corcella ricorda il generale Gaetano Nanula
17 novembre 2025 Francesco Corcella ricorda il generale Gaetano Nanula
9
Consiglio comunale su via dei Muratori, il commento di Aldo Musti
17 novembre 2025 Consiglio comunale su via dei Muratori, il commento di Aldo Musti
Nuovo concorso per la Guardia di Finanza: candidature aperte fino al 21 novembre
17 novembre 2025 Nuovo concorso per la Guardia di Finanza: candidature aperte fino al 21 novembre
Defazio Allegretti Odontoiatria: porte aperte per la nuova clinica ad Andria
17 novembre 2025 Defazio Allegretti Odontoiatria: porte aperte per la nuova clinica ad Andria
“Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri
17 novembre 2025 “Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.