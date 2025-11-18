La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Barletta

63 giorni di viaggio

60 tappe in Italia

12.000 km

Tutte le 110 province italiane coinvolte

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà ladal, toccando, in un percorso che unisce territorio, cultura e comunità. L'annuncio arriva dalla, che ha presentato l'itinerario ufficiale del Viaggio della Fiamma. Un cammino simbolico che attraverserà l'Italia esaltando lo spirito olimpico e accompagnato dai, protagonisti di eventi e iniziative speciali lungo tutte le tappe.Dopo il passaggio in Basilicata, la Fiamma entrerà in Pugliatoccando:(Piazza Archita).Ilil viaggio proseguirà nel Salento con tappe a:(Piazza Angelo Rizzo).Il, direzione Nord:e arrivo a(Largo Giannella), dove si terrà la grandedi San Silvestro.Il, la Fiamma ripartirà da Bari verso:, per poi lasciare la regione diretta in Molise versoOgni giornata si concluderà con l', momento centrale delle celebrazioni nelle città ospitanti. Musica, spettacoli, performance artistiche e attività con le comunità locali accompagneranno le tappe pugliesi. A raccontare il passaggio della Fiamma sui social sarà il comico pugliese, presente anche sul palco di Bari per la festa del 31 dicembre.Simbolo di, la Fiamma Olimpica porta con sé i valori cardine del movimento olimpico:. Il percorso rende inoltre omaggio al patrimonio storico e culturale italiano, attraversando numerosi luoghi iconici e siti UNESCO.Dopo l'accensione a, la Fiamma arriverà ae comincerà il suo viaggio italiano il 6 dicembre. Saràe, dopo esattamente 70 anni dalla storica Cerimonia d'Apertura del 1956, tornerà a. Concluderà poi il suo percorso, entrando allo, giorno della Cerimonia d'Apertura dei Giochi.